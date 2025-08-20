Berger, Denis, Vanderbilt se unen a la competencia oficial

La «balada de un jugador» de Edward Berger, «The Fence» de Claire Denis y «Nuremberg» de James Vanderbilt, jugarán en la competencia principal en septiembre Festival de cine de San Sebastián.

La 73ª edición de San Sebastian, el evento cinematográfico más grande del mundo de habla hispana, tiene lugar del 19 al 27 de septiembre.

También compitiendo por el Premio Golden Shell, el Premio de San Sebastián, el festival presentó el martes una mezcla ecléctica de películas con Dolores Fonzi, Joachim Lafosse, Olmo Omerzu y Xiaoyu Qin completando la sección.

El debut dirigido por Juliette Binoche, el documental «In-I In Motion», revisando su colaboración en el escenario de 2007 con el coreógrafo Akram Khan, y «Climing for Life» de Junji Sakamoto japonés, una biopía de senderos, el montañero Junking Tabei, se mostrarán como proyecciones especiales de la competencia.

Los siete títulos agregados a la alineación de la competencia principal de San Sebastián se unen a películas previamente anunciadas de Agnieszka Holland, Alice Winocour, José Luis Guerin y Alberto Rodríguez, construyendo una selección oficial que combina los autores europeos de alto perfil con voces emergentes de América Latina y Asia.

Competencia principal de San Sebastián: títulos recién anunciados

«Ballada de un jugador pequeño» (Edward Berger, Reino Unido)

Después de competir por Golden Shell del año pasado con «Cónclave», un ganador entre otros elogios del Premio de la Academia al mejor guión adaptado, Berger dirige a Colin Farrell en una adaptación de la novela de Set Macao de Lawrence Osborne. Farrell interpreta a un jugador en una racha perdedora, unida por Tilda Swinton y Fala Chen. «All Quiet on the Western Front» de Berger (2022) enganchó a cuatro Oscar, incluida la mejor película internacional.

«La cerca» («Le Cri des Guards», Claire Denis, Francia)

San Sebastián se ha convertido en una plataforma recurrente para Denis, quien obtuvo el premio Fipresci allí con «alta vida». En 2022, ganó un oso plateado de Berlín con «ambos lados de la cuchilla». Una adaptación de la obra de Bernard-Marie Koltès en un drama de violencia colonial y supervivencia, «The Fence» protagoniza a Isaach de Bankolé, Matt Dillon y Mia McKenna-Bruce.

«Belén» (Dolores Fonzi, Argentina)

El actor argentino, escritor y estudiante del director de Fonzi, detrás de la cámara, cuenta la historia de una joven encarcelada en Tucumán después de un aborto espontáneo, destacando la injusticia y las batallas de derechos reproductivos. Ella también protagoniza junto a Camila Plaate y Laura Paredes. La película marca su regreso a San Sebastian después de «Blondi» (2023). En la selección oficial, Fonzi también ha participado con «El Aura», dirigida por Fabián Bielinsky, «Truman», por Cesc Gay, y el «Dream» de Claudia Llosa.

«Seis días en primavera» («Seis días esta primavera», Joachim Lafosse, Bélgica, Francia, Luxemburgo)

Un drama familiar ubicado en la Riviera francesa, donde un accidente desestabiliza los lazos familiares frágiles, representa la tercera participación del cineasta belga en la competencia principal, donde ganó el Silver Shell para el mejor director con «The White Knights» (2015). Regresó con «A Silence» en 2023.

«Seres desagradecidos» (Olmo Omerzu, Eslovenia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Croacia, Francia)

Un drama familiar donde unas vacaciones exponen un conflicto generacional profundamente arraigado, Omerzu apareció en la nueva barra de directores de San Sebastian con «Family Film» en 2015 y ganó el premio al Mejor Director en Karlovy Vary con «Winter Flies» (2018), su tercera película.

«Su corazón late en su jaula», («Jianyu Laide Mama», Xiaoyu Qin, China)

El Qin de China hace su debut de ficción con un drama inspirado en la verdadera historia de una mujer que se reúne con su hijo de 10 años después de pasar diez años en prisión por matar a su esposo. Con «The Versse of Us» (2015) Xiaoyu Qin ganó el premio al Mejor Documental en el Festival de Shanghai.

«Nuremberg» (James Vanderbilt, nosotros)

Rami Malek juega como el personaje de la vida real, Douglas Kelley, un psiquiatra norteamericano que, en la víspera de los juicios de Nuremberg, evaluó 22 nazis, entre ellos el hombre de la derecha de Hitler, Hermann Göring, interpretado por Russell Crowe. El guionista de «Zodiac» y «The Amazing Spider-Man», Vanderbilt se adapta aquí el libro de Jack El-Hai «The Nazi and the Psychiatrist».

Proyecciones especiales: fuera de la competencia:

«In-i en movimiento» (Juliette Binoche, Francia)

Una película de no ficción que mira hacia atrás en la experiencia de «In-I», The Hybrid Dance and Theatre Show producido por Binoche junto con el bailarín y coreógrafo Akram Khan. Binoche ganó un Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en «The English Patient» (1996), así como los premios de actuación en Cannes, Berlín y Venecia, además del Premio Donostia por Logro de Carrera, ganó en 2022.

«Escalar de por vida» («Teppen no Mukou ni anata ga iru», Junji Sakamoto, Japón)

La historia del gran montañista japonés Junko Tabei, la primera mujer en llegar a la cumbre del Monte Everest. «Face» (2000) de Sakamoto ganó un premio al Mejor Director otorgado por la Academia Japonesa después de competir en la selección oficial de San Sebastián, donde obtuvo el Premio Juvenil.