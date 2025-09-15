BEPRO Yakarta establece 5 programas prioritarios para realizar Asta Cita Prabowo

Yakarta, Viva – BEPRO Yakarta estableció cinco programas prioritarios en la reunión de trabajo regional (Rakerda) que se celebró en el Edificio Tibrata, South Yakarta, el domingo 14 de septiembre de 2025. Se espera que el programa se lance inmediatamente después de la reunión nacional de trabajo (Rakernas) del BEPRO Central Leadership Council (DPP).

Leer también: Prabowo acuerda agregar la propiedad de acciones de Freeport de más del 10%



El presidente del Consejo Regional de Liderazgo (DPD) de Bepro Yakarta, Benigno Mandela, explicó que su partido también propuso la formación del sector de la salud en la gestión de la organización.

«El sector de la salud tiene un amplio alcance y es importante para la comunidad, por lo que debe recibir especial atención de Bepro», dijo Benigno en el cierre de Rakerda.

Leer también: Lanzar 5 programas estratégicos, el gobierno está listo para absorber millones de mano de obra



Al evento también asistieron el Presidente de la Junta de Síndicos de la DPP BEPRO KRMP Ibnu Sulistyo Riza Pradipto, presidente de la Junta Asesora de BEPRO, así como miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes VI Kawendra Lukistian, así como el Presidente del DPP Bepro Lutfi Dipa Nawahasta, junto con la Gestión.

Transformación Bepro

Leer también: El gobierno oficial anunció el paquete de estímulo económico 8+4+5, esta es la lista



Además, Benigno explicó que Bepro originalmente nació como Voluntarios Junto con Prabowo ahora se ha transformado en una asociación profesional joven indonesia con una nueva identidad, más allá de la profesional.

A corto plazo, Bepro Yakarta se centra en programas positivos que la comunidad siente directamente. «Cualesquiera que sean las ventajas que poseen BEPRO, lo compartiremos en beneficio de la comunidad», dijo.

Mientras que a largo plazo, Benigno espera que BEPRO pueda ser un catalizador y un modelo a seguir para otras organizaciones en el desarrollo de cuadros y organizar el proceso.

«Ahora Bepro se ha convertido en una organización que contribuye significativamente a apoyar la misión Eso es lo que citas El presidente Prabowo «, agregó.

En la actualidad, Bepro Yakarta tiene 60 administradores activos y alrededor de 700 voluntarios. Después del Rakerda, la gerencia se ampliará al nivel del distrito y la ciudad en el área de Yakarta.

Presidente de la Junta de Síndicos del Bepro DPP, KRMP Ibnu Sulistyo Riza Pradipto, enfatizó que Bepro Yakarta merece ser un modelo a seguir para otras regiones.

«Bepro ahora está presente no solo como voluntario, sino también como socio del gobierno. En Yakarta, cooperaremos con el gobierno provincial para realizar la ciudad de Yakarta como una ciudad global. A nivel nacional, Bepro está listo para colaborar con el gobierno local para la realización de la misión del presidente de Asta Cita, Prabowo,», dijo Ibnu.

En línea con eso, el presidente del Consejo Asesor de Bepro, Kawendra Lukistian, espera que Bepro Yakarta tenga un impacto real.

«Bepro Yakarta debe presentar evidencia concreta que sea beneficiosa para la comunidad, especialmente los jóvenes profesionales, a través de programas que se han formulado», dijo.

Cinco programas principales de Bepro Yakarta

Según el tesorero de Bepro Yakarta, Prathama Nugraha, cinco programas prioritarios del Rakerda incluyen:

BEPRO Cooperative: provisión de comestibles y financiamiento de MIPYME en el mercado.

Besport: El desarrollo de la comunidad deportiva que ha estado activa en Yakarta.

Beconnect: sincronización de red con BEPRO central.

Academia BEPRO: Foro de programas de entrevistas y discusión con expertos.

Festival Cultural BEPRO: eventos culturales combinados con programas de psicólogos móviles en varias partes de Yakarta.

Prathama agregó, Bepro fortalecerá las cooperativas BEPRO para apoyar el financiamiento de MIPYME. «Estamos apuntando a asistencia para MIPYME. En la actualidad, el proyecto piloto se ha estado ejecutando en el mercado de Kramat Jati, a pesar de que los fondos aún se obtienen de miembros y voluntarios. En el futuro, exploraremos la cooperación con las partes bancarias», dijo.