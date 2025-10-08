Bentonville Film Festival presenta 2026 fechas, establece a los productores para ver

La bffoundation, en asociación con el patrocinador fundador Walmart y su socio presente Coca-Cola, ha anunciado que el 12 ° anual Festival de Cine de Bentonville Volverá al noroeste de Arkansas del 15 al 21 de junio de 2026, con proyecciones digitales que continúan hasta el 28 de junio. Las presentaciones de películas ahora están oficialmente abiertas.

Además, el festival ha renovado su asociación con VariedadLos 10 productores para ver.

Establecido por Geena Davis, el Festival de Cine de Bentonville está diseñado para elevar las perspectivas audaces y resaltar historias de comunidades sobrevaloradas.



«Durante 12 años, BFF ha defendido el arte de más de 10,000 cineastas talentosos, ofreciendo una plataforma global para que sus historias poderosas y personales sean vistas, escuchadas y celebradas», dijo Davis, quien se desempeña como presidente de BFF.



En 2025, el festival atrajo a más de 30,000 asistentes y organizó los 10 productores de Variety to Watch, que identifica a los notables productores de cine prometedores. La lista del año pasado incluyó a Zainab Azizi («Don’t Move»), Juliet Berman («Griffin in Summer»), Jessica Choi («Toy Story 5»), Thomas Hakim y Julien Graff («Todo lo que imaginamos como ligero»), Jesse Hope («Rebouilding»), Stephen «Dr.» Amor («La tierra», «Cloned Tyrone»), Lizzie Shapiro («The Plague»), Trevor Wall («Ponyboi», «Slanted»), Zoë Worth («Thelma») y Tony Yang («Lucky Lu»), que participó en una conversación sobre su camino hacia la industria y mostró parte de su trabajo.

Variedad También honró la canción de Brenda con el Premio Virtuoso.



La edición 2025 también contó con nueve estrenos mundiales, incluidos «niños adultos», «Abigail antes de Beatrice», «Oeste de la grandeza», «The Floaters» y «Dope Queens». Los eventos de marquesina de BFF y los paneles en vivo dieron la bienvenida a invitados especiales como Lucy Liu, Al Roker, Alyson Felix, Trace Lysette, Bradley Whitford, Shohreh Aghdashloo, Betsy Brandt y Mimi Rogers.



«Este año marcó una evolución emocionante en nuestra programación y compromiso comunitario», dijo Wendy Guerrero, presidenta del Festival y Fundación de Cine de Bentonville. «Estamos encantados de traer de vuelta a los 10 productores de Variety para ver, junto con iniciativas como el programa de películas de cosecha propia y nuestras sesiones de vapor. Juntos, estos programas reflejan nuestro compromiso con las oportunidades de chispas, nutrir el talento local y cerrar la brecha entre la innovación y la narración de historias».



Fechas clave para las presentaciones del festival de cine 2026:

● 6 de octubre: Presentaciones abiertas



● 21 de noviembre: fecha límite temprana



● 30 de enero de 2026: fecha límite regular



● 6 de marzo de 2026: fecha límite tardía



● 20 de marzo de 2026: fecha límite tardía extendida



● 11 de mayo de 2026: Fecha de notificación