Benjamin y Jodie Caron en fotos de ojos cuadrados, ‘Noche siempre viene’

Creciendo por encima del pub de sus padres en West Midlands, Inglaterra, Benjamin y Jodie Caron Bucearía por la oficina fingiendo supervisar un negocio. «No recuerdo lo que estábamos corriendo, pero estaría escribiendo furiosamente en la máquina de escribir y Jodie estaría tomando notas», recuerda Benjamin. También pasaron mucho tiempo que consume mucho tiempo, tanto que sus padres advirtieron que obtendrían «ojos cuadrados» al ver tanta televisión.

En cierto modo, tenían razón, ya que los hermanos han lanzado ahora Fotos de ojos cuadradosUna productora que se centra en documentales, largometrajes y drama de televisión de alta gama. Eso incluye el thriller drama «Night Always Come», dirigido por Benjamin y producido por la pareja, ahora transmitiendo en Netflix. Adaptado por Sarah Conradt de la novela de 2021 por Willy Vlautin, la película está protagonizada por Vanessa Kirby como Lynette, una mujer que se le dio una noche para encontrar el dinero para evitar que su familia pierda su hogar. Ya haciendo malabarismos con múltiples trabajos, incluso como una escolta personal, Lynette va a aumentar los extremos para hacer su fecha límite.

Antes de colaborar, los Carones habían forjado caminos exitosos en la industria del entretenimiento del Reino Unido. Jodie se desempeñó como ejecutiva de desarrollo para películas de título laboral, donde contribuyó a películas como «Expiación» y «Orgullo y prejuicio». Benjamin comenzó a dirigir el entretenimiento y los especiales de hecho antes de pasar a la serie narrativa, donde obtuvo tres nominaciones para dirigir episodios de «The Crown» y «Andor». Fue en el primero donde Benjamin trajo a su hermana y finalmente sirvió dos temporadas como editora de guiones.

Square Eyed se fundó en la época de la función de debut de Benjamin, «Sharper», que se lanzó en 2023. «Ese fue el primer proyecto que produjimos juntos, y supongo que el momento en el que dijimos: ‘¿Podemos hacer esto?’ Benjamin señala. «Night Always Come», fue construido junto a Aluna Entertainment de Vanessa Kirby, desde cero, «de libro a guión y venta», después de que Kirby le envió la novela de Vlautin. «Fue una de esas grandes lecturas en las que te sientas a leer y en un parpadeo has terminado», señala Benjamin.

También encaja con los temas que interesan a ambos hermanos. «Realmente nos atrae las historias de extraños: los antihéroes, los inadaptados, los villanos», dice Benjamin. «Creo que nos encantan las historias que miran de lado a los mundos familiares. Historias en las que los personajes están buscando su lugar en el mundo, porque eso se siente realmente resonante para nosotros». Eso ciertamente se aplica al thriller «Sharper», en el que un redondeo de actores, incluidos Julianne Moore y Sebastian Stan, te mantienen constantemente adivinando como una historia se cuenta desde el punto de vista de cinco personajes diferentes. O a los muchos personajes que luchan que toman decisiones cuestionables que Lynette encuentra en su viaje. E incluso para la propia Lynette, que tiene audiencias relacionadas con ella (si no lo apoya directamente) mientras continúa por un camino cada vez más criminal.

También les encanta trabajar con actores, y a menudo arrojan caras familiares contra el tipo. Sería un desafío nombrar roles más diferentes de los dos en los que Kirby aparece actualmente, como la tormenta de demanda pulida y de otro mundo en «The Fantastic Four» y la Lynette visceral y luchadora. «Night Always Come» también presenta a Randall Park, mejor conocido por su trabajo de comedia, en un papel serio, e incluye su primera escena de amor en pantalla. Disfrutan trabajando con los actores y la directora de casting Carmen Cuba y provienen de un profundo amor por el teatro. «Ambos teníamos maestros de drama increíbles e inspiradores que realmente nos enseñaron sobre explorar historias a través del teatro», dice Jodie. Benjamin dirigió un poco de teatro y admite que consideró convertirse en actor en un momento, por lo que le encanta el proceso de ensayo. «Actuar se trata de jugar y un permiso para probar las cosas y fallar», dice. «Me encanta el proceso, me encanta improvisar y resolverlo con los actores. Y eso a veces ayuda a que los personajes se sientan más auténticos y sinceros. Que es lo que sucedió con ‘Night Always llega'».

Los dos también acreditan su infancia en ese pub con su atracción por los personajes e historias. «Una casa pública es realmente el tipo de epicentro para tantas historias», dice Benjamin. «Tendrás un abogado y un albañil y todos te hablarán como los hijos del propietario. Y cada persona es tan individual y distintiva y tiene su propia historia. Siento que de alguna manera estoy volviendo a contar esas experiencias de alguna manera».

Además de ser un «lector voraz», Jodie dice que realmente ama «el lado de producción práctica». Ella agrega: «Me encanta trabajar con tripulaciones y asegurar que, en la medida de lo posible, el set de la película es un buen lugar para estar. Quiero trabajar para permitir que las personas hagan su mejor trabajo. En última instancia, queremos contar las mejores historias que podemos contar y dar espacio para que las personas hagan su mejor trabajo».

Al igual que sus actores, los productores no quieren ser Typecast: Jodie revela que su hermano consideró dirigir la nueva secuela de «Bridget Jones» y están más que abiertos a una comedia romántica. Y Square Eyed no se concentrará en proyectos para que Benjamin dirija. En el lado de la televisión, tienen una epopeya del Imperio Romano y una serie que regresa en el mundo de la moda. Y en el lado de las características, una película ambientada en la década de 1940 en la década de New York Criminal Underworld, un thriller de espías contemporáneo y una comedia oscura ambientada en una isla escocesa. Jodie también se desempeñó como productor del cortometraje debut de Morven Christie «Stray», que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo.

Ahora han trabajado juntos durante más de una década y admiten que realmente no saben por qué es tan armonioso. «La gente nos pregunta todo el tiempo, ‘¿Cómo no se matan?'», Revela Jodie. «Simplemente funciona. Hay una honestidad que puedes tener y los argumentos explotarán rápidamente porque hay un amor y respeto mutuo. Y realmente nos gustan.