Benjamin Ree sigue ‘ibelin’ con ‘la mayor ilusión’

¿Quieres ver un truco de magia?

En el próximo documento «La mayor ilusión» Benjamin Ree -Detrás de la lista de los Oscar «La notable vida de Ibelin» y «The Painter and the Thief» – se centrará en el ilusionista noruego Alexx Alexxander.

Alexxander, que pierde recuerdos cruciales después de una experiencia traumática, lo procesa todo en el escenario, en grandes espectáculos de magia personal. Él crea su propia realidad alternativa, al igual que el protagonista de «Ibelin», Mats Steen, que sufre de una enfermedad muscular degenerativa y encontró refugio en el universo del mundo de Warcraft.

«Creo que es una buena interpretación», dice Ree Variedad en noruego intl. Festival de cine Haugesund, justo antes de «The Greatest Illusion» Recogió un premio en el mercado de coproducción nórdica.

«Estas son historias de resiliencia. Los humanos tienen una enorme capacidad para sobrevivir y encontrar significado en la vida. Hacia el final de su vida, las esteras apenas podían mover sus dedos y todavía ayudó a las personas de toda Europa. Escribieron a sus padres después de que falleció, compartiendo historias sobre él como un amigo. Estoy atraído por ese tipo de amabilidad. Puede cambiar vidas».

Cuando Ree comenzó a filmarse, Alexxander estaba en bancarrota. Hacia el final de la sesión, fue una estrella internacional, actuando en el lugar favorito de Orson Welles, The Magic Castle y prometiendo que el icónico letrero de Hollywood desapareció.

«Creo firmemente en el poder de la esperanza. Pero no es el tipo de esperanza de Disney; es más arenoso y más complejo. Lo necesitamos en estos días», dijo el director.

«La magia y las ilusiones han sido extremadamente importantes para Alexx. Cuando la vida estaba en su punto más difícil, él subía al escenario y actuaba. Eso es lo que me fascina: su habilidad para hacer magia personal y conectarla con su propia historia».

Ree quiere invitar a la audiencia a la vida interior de Alexxander y «mostrar cómo el trauma afecta los recuerdos».

«Vengo de una formación periodística. Solía ​​trabajar para Reuters, lidiando con un tipo de verdad, que es extremadamente importante, pero hay verdades más subjetivas. Una de mis favoritas es el» Libro de los sueños «de Fellini, donde escribió sobre sus sueños y pesadillas. Alexx solía hacer lo mismo. Tenemos toda su vida interior escrita y lo usamos para encontrar más sobre su pasado».

Pero sus recuerdos, ocultando un secreto terrible, cambian constantemente.

Añadió: «En la película, mostraremos diferentes versiones de lo que está tratando de recordar. Lo hicieron brillantemente en ‘El sol eterno de la mente impecable’, que es una referencia. También he experimentado cómo los recuerdos pueden cambiar debido a trauma y depresión. Es muy aterrador».

Al abordar la herida que altera la vida de Alexxander, Ree decidió trabajar con un terapeuta.

«En lugar de entrevistas habituales con Alexx, ese tipo de ‘excavación’ se realiza en una sala de terapia por un especialista. Se nos permitió filmar las sesiones», dijo.

Tanto Alexxander como su familia estarán involucrados en la película.

«Quiero incluirlos tanto como sea posible. Verán la primera versión y estarán allí para las proyecciones de pruebas. Eso es extremadamente importante porque las personas sobre las que estamos haciendo películas vivirán con ellos para siempre. Deben entender cómo el público recibe. Descubrir cómo contar su historia no es solo una elección artística; es una elección ética».

En «Ibelin», la familia de Mats observó múltiples ediciones diferentes.

«No tenían ningún comentario; solo querían ser parte de ella. Usaron la película en su proceso de duelo y curación aún continuo». También terminaron acompañando a REE a los festivales. «Fueron a cada proyección. Espero que la familia de Alexxander también lo haga hasta cierto punto, pero depende de ellos decidir».

Por el momento, Alexxander está listo para interpretar su arte junto con proyecciones.

«Esperamos que volvamos a estar a la magia de nuevo», se rió Ree.

«Es una de las formas de arte más antiguas y está tan conectada a la historia del cine. Georges Méliès [behind 1902 ‘A Trip to the Moon’] ¡Era un mago! El objetivo es mezclar dos Davids: David Copperfield y David Lynch. Y para que funcione «.

Mientras que ficticia se enfrenta a «The Painter and the Thief» y la vida de Mats Steen también está en desarrollo, Ree no tiene «nada que ver con ellos».

«Ojalá también hagan que la gente vea los documentales», señaló. Ingvil Giske, produciendo para Medieoperatørene, agregó: «Creo que los documentales siempre han tratado de jugar con la forma. La primera película es un documental, ¿verdad? Siento que la historia del documental no está tan presente en nuestras mentes como la historia de la película de ficción. Nuestra comunidad necesita abogar más por su presencia», argumentó. También como una forma de arte, insistió a Ree.

«Un documental nunca ha sido nominado a Mejor Película en los Premios de la Academia y muchas películas merecerían ese reconocimiento».

«Las historias reales tienen algo diferente que ofrecer que la ficción. Estas son personas reales que pasan por un momento terrible y crean una vida que vale la pena vivir. Es real Mats Steen, el verdadero Alexx Alexxander y no un actor famoso que recree sus vidas. Esa es la belleza del documental: autenticidad».