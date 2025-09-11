Benjamin Netanyahu pasará media semana en la corte a medida que se acelera el juicio de corrupción







Primer ministro Benjamin Netanyahu Se requerirá que testifique tres veces por semana en su juicio de corrupción a partir de noviembre, después de que el Tribunal de Distrito de Jerusalén rechazó una solicitud de sus abogados para mantener el horario actual. Los jueces dictaminaron que las audiencias ahora se llevarán a cabo cuatro veces por semana en total, citando la necesidad de acelerar los procedimientos que ya se han extendido durante años.

«Este es un gran caso, y en muchos sentidos sin precedentes, tanto en su alcance como en complejidad», escribieron los jueces en su decisión. «Los procedimientos han estado sucediendo durante más de cinco años. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. La defensa solo está al principio y está progresando a un ritmo lento. Nuestro deber de gobernar sobre el caso requiere un aumento significativo en el horario de las audiencias».

Netanyahu ha estado testificando dos veces por semana desde diciembre, aunque muchas audiencias se han acortado o cancelado debido a sus enfermedades, fatiga o responsabilidades gubernamentales. El tribunal reconoció las demandas de su posición, pero concluyó que el equilibrio había cambiado. En el pasado, los jueces aceptaron el argumento de Netanyahu de que un horario más pesado afectaría su capacidad para gobernar, pero dijeron que la duración y la complejidad del caso ahora justificaron audiencias más frecuentes.

Los jueces también rechazaron las afirmaciones de que el calendario ampliado dañaría la defensa, señalando que se habían impuesto acuerdos similares en otros juicios de alto perfil, incluido el caso de Holyland que condujo a la condena del ex primer ministro Ehud Olmert. «Estos son equipos de defensa experimentados, que tienen la capacidad de hacer su trabajo correctamente. También lo es el Sr. Netanyahu», dijo el fallo.

Ministro de justicia Yariv Levin criticó la decisión, argumentando que Netanyahu no debería verse obligado a pasar tanto tiempo en los tribunales durante un tiempo de guerra. El nuevo horario entrará en vigencia en noviembre, con Netanyahu testificando tres veces por semana hasta el final de su interrogatorio. El primer ministro enfrenta cargos de fraude, aceptación de sobornos y violación de confianza derivada de tres investigaciones policiales separadas. Netanyahu niega todas las irregularidades y ha insistido en el pasado que el juicio no interferiría con sus responsabilidades públicas.

En el caso conocido como el «asunto de Bezeq», Netanyahu, mientras se desempeña como ministro de comunicaciones, está acusado de otorgar beneficios regulatorios al gigante de las telecomunicaciones de Bezeq. A cambio, el accionista mayoritario de Bezeq, Shaul Elovitch, supuestamente proporcionó a Netanyahu una cobertura favorable en el sitio de noticias Walla, que poseía.

En la segunda investigación, conocida como la «Asunto de yindiot«, Netanyahu supuestamente ayudó al editor de Yediot Aharonot Arnon Mozes al avanzar en las regulaciones sobre la distribución de periódicos a la ventaja de Mozes. En cambio, Mozes está acusado de ofrecer una cobertura favorable de Netanyahu.

En una investigación separada conocida como «Regals Affair», Netanyahu y su esposa Sara están acusados ​​de aceptar \ $ 200,000 en obsequios del productor de Hollywood, Arnon Milchan, a cambio de asistencia con una visa de los Estados Unidos y cambios en las disposiciones fiscales que benefician a Milchan. Este caso es ampliamente considerado como el más serio contra Netanyahu.

El juicio de corrupción ha tenido lugar en el Tribunal de Distrito de JerusalénPero por razones de seguridad, a Netanyahu se le permitió testificar en un búnker subterráneo en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv.

