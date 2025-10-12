Benjamín Netanyahu amenaza con romper el acuerdo de paz en Gaza







Decenas de miles de palestinos regresaron al norte del país, fuertemente destruido. Franja de Gaza el viernes cuando entró en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos en un acuerdo que generó esperanzas de poner fin a la guerra entre Israel y Hamas. Todos los rehenes restantes serían liberados en unos días.

Quedan dudas sobre quién gobernará Gaza a medida que las tropas israelíes se retiren gradualmente y si Hamás se desarmará, como exige el plan de alto el fuego del presidente estadounidense Donald Trump. El primer ministro Benjamín Netanyahu, que puso fin unilateralmente a un alto el fuego en marzo, insinuó que Israel podría renovar su ofensiva si Hamás no entrega sus armas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Sin embargo, la última tregua marca un paso clave hacia el fin de una ruinosa guerra de dos años que fue desencadenada por el ataque de Hamás a Israel en 2023. Los combates han matado a decenas de miles de palestinos y han desplazado a alrededor del 90 por ciento de la población de Gaza, unos 20 lakh, a menudo varias veces. Netanyahu dijo en una declaración televisada el viernes que las próximas etapas verían Hamás desarme y Gaza desmilitarizada.

«Si esto se logra de la manera fácil, que así sea. Si no, se logrará de la manera difícil. Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada», dijo Netanyahu. El ejército israelí ha dicho que seguirá operando a la defensiva desde aproximadamente el 50 por ciento de Gaza que aún controla después de retirarse a las líneas acordadas.

