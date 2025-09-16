Benito Skinner, Molly Gordon y más estrella en la campaña de J. Crew

J. tripulación está trayendo su Suéter a una nueva generación más joven. La marca propiedad de Gap celebra 40 años de su icónica silueta con una nueva campaña, hoy, protagonizada por una alineación de las estrellas de la generación Z más populares de hoy.

En las imágenes retro, preppy y con mentalidad deportiva, Benito Skinner, Molly Gordon, Maggie RogersDominic Sessa, Lukita Maxwell, Roma Flynn y Taylour Paige-Angulo usan versiones azul marino, rojo y gris del suéter tejido, diseñados junto con jeans de mezclilla, faldas plisadas de color caqui y sombreros de béisbol. Este otoño, el suéter regresará en 27 colores y patrones disponibles en ajustes de hombres, mujeres y tripulantes. Puedes comprar algunos de los nuevos colores ya en JCrew.com.

«The Rollneck es un ícono de nuestra marca: es una pieza atemporal que representa el estilo clásico estadounidense, pero es lo suficientemente diverso como para usarse y diseñarse de muchas maneras diferentes», Julia Collier, CMO de J.Crew, en un comunicado. «Queríamos celebrar eso a través de este elenco de personajes que representan individualmente las muchas facetas de nuestro patrimonio: clásico, preparación, país, universitario y están redefiniendo lo que esas cosas significan para una nueva generación de estadounidenses».

La campaña dirigida a la Generación Z marca el último cambio estratégico que J. Crew ha hecho para incrustar la marca más profundamente en la cultura pop y permanecer fiel a su herencia. Bajo el CEO Libby Wadle y el director creativo Olympia Gayot, ha revivido su clásico estilo americano y preppy a través de cápsulas con entidades como The New Yorker (para su centenario)Equipos Olímpicos de EE. UU. Y «El oso» de FX.

