Benicio Del Toro sobre una batalla tras otra y la representación latina

Veinticuatro años después de ganar su Oscar por “Traffic”, benicio del toro está de regreso en la conversación sobre premios con una actuación que nos recuerda por qué es uno de los actores más convincentes de su generación.

En «Paul Thomas Anderson»Una batalla tras otra”, Del Toro interpreta a Sensei, un personaje cuya tranquila dignidad y optimismo inquebrantable proporcionan el ancla emocional de la película en medio del caos y la incertidumbre.

Cuando Anderson llamó, la respuesta fue simple. “Es la PTA”, dice Del Toro con naturalidad. «Llama a cualquier actor del planeta y le dicen: ‘Sí, ¿qué tienes? Lo que sea, lo haré'». La perspectiva de trabajar junto a Leonardo DiCaprio y Sean Penn sólo endulzó el trato.

Sin embargo, lo que realmente influyó en el desempeño de Del Toro fue la investigación. La producción visitó instalaciones en El Paso donde familias inmigrantes esperan en el limbo, inseguras de su futuro. “Fue muy conmovedor ver a estas personas, lo que parecen ser buenas personas, buscando un futuro mejor, estando atrapadas en una situación bastante inestable y sin saber cuál sería su futuro”, recuerda Del Toro. «Esa investigación que hicimos la hizo real para todos: para el decorador, para el departamento de arte, para el director y para mí».

Anderson le dio a Del Toro una dirección que se convirtió en un mantra para el personaje y una filosofía de vida: “Vuelve a la defensa”. La frase, que Del Toro recuerda de su trabajo con el autor en “Inherent Vice”, finalmente llegó al guión. «No te quedes estancado en las cosas», explica Del Toro. «Sigue mirando, siendo. Piensa en la próxima obra. Es un director del tipo ‘próxima obra’, que siempre mira hacia adelante. Creo que es saludable que los actores sean así. Haces lo mejor que puedes, pero puedes quedarte estancado en algo que hiciste. Tienes que aprender a dejarlo pasar muy rápido, porque mañana será otro día».

Como uno de los pocos actores latinos que ha ganado un Premio de la Academia (y las latinas han ganado sólo tres veces en la historia), Del Toro tiene una perspectiva única sobre la representación en Hollywood. Si bien reconoce que ahora hay más oportunidades que cuando empezó, es franco acerca de lo que aún falta.

“Todavía no he visto un movimiento latino”, admite. «Hubo un movimiento afroamericano con Spike Lee, Denzel Washington y Don Cheadle. Hay muchos cineastas, y es sorprendente. Se ha contado la historia italoamericana. Los latinos son algo diferentes».

Hace una pausa, buscando con sensibilidad las palabras adecuadas, y luego continúa: «Siempre espero que haya más oportunidades y más historias. No creo que estemos ahí cuando se trata de historias de la historia hispana en los Estados Unidos, y eso incluye a Puerto Rico, todos los diferentes latinos que viven, ya sea en Florida, Chicago, California, Nueva York, Texas, Nuevo México. Hay muchos latinos en este país».

Del Toro ve una posible solución, una que implica ponerse él mismo detrás de la cámara. «Me gusta estar detrás de la cámara y contar una historia sobre eso», dice. «Eso es algo que me gustaría hacer. No estoy diciendo que Soy esa voz. Esa voz es ahora mismo probablemente en la escuela secundaria, o están en la universidad ahora mismo y están a punto de estallar. Va a suceder”.

Después de haber dirigido un segmento en “Siete días en La Habana”, Del Toro se siente listo.

«He recibido una educación cinematográfica increíble. Si tomas a todas las personas con las que he trabajado y todos los proyectos con los que he trabajado, inevitablemente empiezas a sentir que tal vez quiero respaldarme y contar una historia que viene de mí: ser estadounidense, ser latino y la experiencia de ser latino en este tiempo y mundo en el que estamos».

En un momento en el que el mundo se siente cada vez más fracturado, Del Toro encuentra esperanza en su personaje de “Una batalla tras otra”.

«Sensei tiene algo que creo que siempre es positivo», comparte. «Se trata de mantenerse positivo y seguir haciendo lo suyo. Es de esperar que el bien y la verdad surjan, muestren su cara y ganen». Establece paralelos con 1968, otra época tumultuosa. «Los niños eran reclutados para ir a la guerra. Los líderes estaban siendo cerrados permanentemente. Sólo hay que seguir adelante. Tengo fe en los jóvenes, a pesar de que mi hija está atrapada en un teléfono todo el tiempo. Hay cosas buenas y tenemos que confiar en los jóvenes».

Mientras Del Toro se prepara para su próximo papel (está filmando otra película en enero), también está sentando las bases para ese debut como director, listo para contar la historia latinoamericana que aún no se ha contado. Por ahora, sin embargo, está saboreando la respuesta a “Una batalla tras otra” y el personaje que encarna la resiliencia en tiempos oscuros.

«Lo peor sería renunciar», dice Del Toro. «No puedes rendirte».

Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro en “Una batalla tras otra”.

Lea extractos de su entrevista a continuación, que ha sido editada y condensada para mayor claridad.

¿Qué te hizo aceptar a Paul Thomas Anderson para esta película?

Es la Asociación de Padres y Maestros. Puede llamar a cualquier actor del planeta y le dirá: «Sí, ¿qué tienes? Lo haré». Y el hecho de que Leonardo DiCaprio apareciera en ella, y luego Sean Penn poco después, eso es lo que me rodeó cuando hablé por primera vez con él.

¿Qué significó para usted personalmente ver a las familias de refugiados representadas en la película? ¿Se sintió realista?

Visitamos lugares donde vivían inmigrantes que esperaban ser procesados, familias atrapadas en ese limbo de no saber si se les permitiría entrar o se les devolvería. Fue conmovedor: parecían buenas personas que buscaban un futuro mejor, pero estaban atrapadas en la inestabilidad. Esa investigación hizo que todo fuera más real para todos nosotros: para el departamento de arte, para el director y para mí. Fue intenso.

¿Hubo alguna dirección de la PTA que cambió su comprensión del rol?

Siguió diciendo: «Vuelve a la defensa». Incluso está en la película. Significa no quedarse estancado: permanecer presente, mirar hacia adelante. Los actores pueden quedarse estancados en algo durante un año. La PTA es un director de “próxima obra” y es saludable. Me dijo eso en “Inherent Vice” y terminamos agregándolo aquí también al guión.

Ganaste tu Oscar hace 24 años y sigues siendo uno de los pocos actores latinos en lograrlo. ¿Ves que la representación mejora?

La oportunidad es la gran pregunta. Creo que ahora hay más oportunidades para los actores latinos porque hay más oportunidades para los actores en general: tanto contenido, tantas plataformas. Pero cuando se trata de historias, no creo que hayamos llegado a ese punto todavía. No he visto un movimiento latino como el que vimos con los cineastas afroamericanos o las historias italoamericanas. Necesitamos más historias sobre las muchas comunidades latinas en los EE. UU. Espero que lleguen.

¿Tienes ganas de dirigir?

Quizás algún día. En este momento estoy preparando otro proyecto de actuación, pero he recibido una educación increíble gracias a los cineastas con los que he trabajado. En algún momento, me gustaría contar una historia que surja de mi experiencia: ser estadounidense, ser latino, vivir este momento. No digo que soy la voz. Esa voz probablemente esté en la escuela secundaria o en la universidad en este momento. Pero necesitamos que más jóvenes latinos sientan que esto es posible. Si mi trabajo ayuda a iluminar a alguien, eso importa.

¿Hay algún cineasta con el que no hayas trabajado que esté en tu lista de deseos?

Hay muchos. Scorsese, Spielberg, Spike Lee, Kathryn Bigelow. Los hermanos Coen. Tarantino: De hecho, hice una audición para «Reservoir Dogs». Y cineastas como Barry Jenkins y Celine Song. Siento que también podría trabajar bien con ellos.

La película aborda problemas que enfrentamos hoy. ¿En qué sabiduría te apoyas ahora mismo?

Creo que Sensei, mi personaje, transmite algo en lo que creo: mañana será otro día y siempre hay esperanza. No puedes renunciar. Espero que el bien y la verdad finalmente surjan. Los extremos dan miedo en ambos lados, pero hay que escuchar, respetar y superar. Esa positividad es parte de por qué a la gente le gusta el personaje.

La historia ha tenido otros períodos caóticos: miren 1968 y 1969. Sólo tenemos que seguir adelante. Tengo fe en la juventud, aunque mi hija esté pegada a su teléfono. Les importa. Están conscientes. Y en la película, el personaje de Chase Infiniti muestra ese espíritu: defender lo que es correcto. Quizás esta generación lo haga bien.

Apareciste en el episodio “SNL” de Bad Bunny pero no has sido presentador. ¿Estás abierto a ello?

Hay muchas cosas que no he hecho. Tengo que guardar algo para más tarde. Pero me encanta «SNL». Hacer ese episodio fue muy divertido. Entonces sí, tal vez algún día.