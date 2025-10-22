Bengaluru: una mujer presenta una denuncia por violación contra el inspector de policía







Una mujer de 36 años ha presentado una denuncia por violación contra el inspector de policía HB Sunil, DJ Halli, ante karnataka DGP e IGP MA Saleem el miércoles. Tras la denuncia, la mujer ha instado a las autoridades a iniciar estrictas acciones legales contra el policía acusado.

Según informa la agencia de noticias IANS, la mujer, perteneciente a una comunidad minoritaria, ha afirmado que el inspector Sunil cometió el crimen tras prometerle que se casaría con ella.

La denunciante afirmó además que el acusado ha estado profiriendo amenazas de muerte y chantajeándola con videos privados.

Hablando a los medios sobre el incidente, afirmó: «Había ido a la comisaría de policía de DJ Halli en Bengaluru hace un año y medio. El inspector Sunil atendió mi denuncia y me aseguró que pronto recuperaría mi dinero».

Añadió además: «También informó al subinspector adjunto Prakash sobre el caso. No podía llevarme bien con el oficial Prakash, así que le pedí al inspector que asignara otro oficial. El acusado estuvo de acuerdo y luego nos hicimos cercanos».

«Comenzamos a intercambiar mensajes y bromas y él me preguntó sobre mis antecedentes. Le dije que hace muchos años estaba enamorada de alguien y que después de esa ruptura no había pensado en casarme», afirmó la mujer.

Según la denunciante, el policía le prometió casarse a través de un matrimonio registrado.

«También me pidió que nos buscara una casa en la zona de la comisaría. Un mes después de que nos conocimos, me dijo que su esposa no estaba en casa y me invitó a su casa. Cuando fui allí, había organizado licores y una pequeña fiesta. Me pidió que no buscara otra pareja y dijo que estaríamos juntos y me engañó».

«Durante nuestra primera reunión, tomó mi número personal. Al día siguiente, vio el estado de mi teléfono y me envió un mensaje agradable. Le respondí con un ‘gracias’. Después de eso, siguió enviándome mensajes de texto continuamente. Aunque yo era reacio, respondí a sus mensajes. Comenzó a invitarme a beber y a divertirse. Me envió de nuevo la ubicación de su casa, diciendo que su esposa había salido durante 10 días. Tomé un taxi y fui a su casa», alegó la mujer.

Afirmó además que él la obligó a beber, la llevó a su dormitorio y entabló relaciones físicas.

«Alrededor de las cinco de la mañana, reservó un taxi y me envió a casa. Más tarde, en el mes de febrero, Sunil me pidió que fuera a un hotel frente al Manyata Tech Park. Fui allí en un automóvil. Dentro de la habitación, me hizo beber alcohol y volvió a tener relaciones físicas conmigo. Estaba vestido con su uniforme de policía cuando lo encontré en el hotel», dijo la mujer.

«Como necesitaba su ayuda para resolver mi queja, acepté todo lo que dijo. Solía ​​enviarme mensajes todos los días y hacer videollamadas. Durante este período, prometió abrir un salón de belleza a mi nombre, comprarme un piso por valor de 50 a 60 rupias lakh y casarse conmigo. Más tarde, fue a belagavi estaba de servicio pero continuó llamándome, enviándome mensajes de texto y videollamándome. Al regresar me pidió que fuera a su departamento ubicado en el piso 14”, dijo la mujer.

«Unos días más tarde, le recordé que no había cumplido sus promesas. No se casó conmigo ni me compró un piso ni me instaló un salón. En cambio, simplemente me estaba utilizando como quería. El acusado me amenazó con mi vida si revelaba el asunto», dijo en su denuncia.

La mujer también ha adjuntado en su denuncia capturas de pantalla de las conversaciones entre ella y el inspector acusado.

(Con aportes de IANS)





