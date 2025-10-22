Bengaluru: Mujer violada en grupo y asaltada en su casa; 3 retenidos







Policía el miércoles dijo que una mujer de 27 años de Bengala Occidental fue supuestamente violada en grupo y robada de objetos de valor en su residencia aquí.

Tres de los acusados ​​han sido arrestados, mientras que se están realizando esfuerzos para detener a los dos restantes, añadió la policía.

Según los informes, el incidente ocurrió después de las 9 de la noche en Gangondanahalli, bajo la jurisdicción de la comisaría de policía de Madanayakanahalli, el martes por la noche. Altos agentes policiales llegaron al lugar poco después de recibir una llamada de la mujer.

«Los acusados ​​la amenazaron y se turnaron para agredirla sexualmente. Luego huyeron de la casa con 25.000 rupias en efectivo y dos teléfonos móviles», dijo la policía.

«Dada la gravedad del caso, se asignó a la investigación a un oficial adjunto de rango SP. Después de hablar con la mujer y otras personas en la casa, supimos que cinco personas habían entrado en la residencia. Hemos formado tres equipos especiales bajo el mando del inspector de cada comisaría de policía en la subdivisión de Nelamangala», dijo CK Baba, superintendente de policía. Bangalore Rural.

Añadió que tres de los acusados ​​han sido detenidos y los dos restantes serán detenidos próximamente.

«Necesitamos interrogarlos en detalle para determinar si la mujer y el acusado se conocían antes. Su condición está fuera de peligro. Según nuestro SOP, se están siguiendo todos los procedimientos», dijo.

La policía dijo que una investigación preliminar muestra que, además de la víctima, una mujer, dos adultos y dos niños estaban en la casa durante el incidente.

Se ha registrado un caso en virtud de múltiples secciones del Bharatiya Nyaya Sanhita, incluida la Sección 70(1) (violación en grupo), 127(2) (encarcelamiento ilícito), 118(1) (causar voluntariamente daño o daño grave mediante armas o medios peligrosos), 311 (robo o dacoidad con intento de causar la muerte o causar daño grave). herir), y 324(3) (travesuras), entre otras disposiciones relevantes.

