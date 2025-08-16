Bengals proporciona actualización sobre la lesión de Cordell Volson

Después Bengals de Cincinnati liniero ofensivo Cordell Volson Dejó la práctica con una lesión el viernes, el entrenador de los Bengals, Zac Taylor, proporcionó una actualización a los medios de comunicación. Por Ben Baby, Volson sufrió una lesión en el hombro Y actualmente no hay una línea de tiempo para su regreso. No jugará en el juego de pretemporada del lunes por la noche contra los comandantes de Washington, y más allá de eso es desconocido su estatus.

Es un golpe a una línea ofensiva de Cincinnati que necesita tanto talento de profundidad como talento de calibre inicial, particularmente en el interior. Volson estaba en medio de una batalla del campamento por un papel, pero esta noticia de lesiones es un golpe para sus posibilidades, e incluso su lugar en la lista podría estar en peligro.

¿Cordell Volson podría ser enterrado en la tabla de profundidad de Bengals?

Se establecen cuatro entrantes en la línea de los Bengals. Orlando Brown Jr. repetirá su papel en el tackle izquierdo, Ted Karras es un centro titular de calidad, y el hombre de segundo año Amarius Mims es el tipo indiscutible en el tackle derecho. El novato de la tercera ronda, Dylan Fairchild, se encuentra en medio de un gran campamento y se ha instalado en el trabajo inicial de la guardia izquierda.

La pregunta está en la guardia derecha, donde ha habido Dos competidores principales. Cody Ford pasó años como copia de seguridad y titular en Cincinnati, mientras que Lucas Patrick es la principal adición de agente libre a lo largo de la línea ofensiva. Patrick ha tomado la mayor parte de las instantáneas con los titulares, mientras que Ford también se ha mezclado de vez en cuando.

El Odd Man Out parece ser Volson, que parece haberse establecido como copia de seguridad de Fairchild. Al entrar en el campamento, estaba en una competencia con Patrick, Ford y Fairchild para uno de los lugares iniciales de la Guardia. Pero él es el único de los cuatro que no ha podido correr con los 1 en prácticas recientes. Según eso, Volson parecería ser cuarto en el orden jerárquico, encerrado en un trabajo de respaldo. Es posible que si se ve obligado a perder un tiempo significativo, otros guardias de respaldo en la lista como Jaxson Kirkland y Andrew Stueber podrían superarlo en la tabla de profundidad, potencialmente amenazando su lugar en la lista.

Cordell Volson luchó en papeles iniciales en temporadas anteriores

Un tackle en la universidad en el estado de Dakota del Norte, los Bengals trasladaron a Volson para protegerse tan pronto como ingresó a la liga en 2022. Afirmó a la alineación inicial como novato, ha sido un titular constante desde entonces, jugando a la izquierda y a la derecha a veces.

Sol completo ocupó el puesto 51 entre los guardias de clasificación según PFF La temporada pasada con una calificación general 59.1. Eso es equivalente a un titular de bajo nivel, pero los Bengals querían proporcionar más competencia en el puesto, lo que hicieron firmando a Patrick y redactando a Fairchild. Parte de la razón de esto podría ser las luchas de Volson en la protección del pase: solo tenía un grado de bloqueo de pase de 48.8, que ocupó el puesto 67. En la ofensiva de pase de alto volumen de Cincy dirigida por Joe Burrow, la protección de pases es muy importante.