Bengala Occidental: Tres muertos en accidente de tráfico debido a la densa niebla en Alipurduar







En un incidente extremadamente desafortunado, tres personas murieron en un accidente de tráfico provocado por una densa niebla en Bengala Occidental. Alipurduar distrito el sábado.

Según la policía, el incidente se produjo debido a una colisión frontal entre un coche pequeño y un remolque de 12 ruedas. Tras el accidente, el remolque cayó a una zanja junto a la carretera, informó la agencia de noticias IANS.

La policía, mientras informaba sobre el incidente, dijo: «Un automóvil pequeño viajaba hacia Siliguri, en el norte de Bengala. El remolque venía en la dirección opuesta», según IANS.

El accidente se produjo en la zona de Garam Basati de la Carretera Nacional 31 en Alipurduar tras fallar una maniobra de adelantamiento. El vehículo quedó completamente destrozado debido al impacto del accidente, según informó IANS.

Entre ellos, el conductor del coche, Monojit Biswas, murió en el acto. Según IANS, el conductor fallecido era residente del área del jardín de té Sankosh en el área de Kumargram del distrito de Alipurduar en Bengala Occidental.

Los otros dos fallecidos fueron identificados como Souvik Biswas y Raju Mandal. Souvik era primo de Monojit y residente del jardín de té Sankosh, mientras que Mandal era residente de Alipurduar y mecánico de automóviles de profesión.

Una densa niebla se apodera de Bengala Occidental

Los lugareños dijeron que la parte norte de Bengala Occidental ha estado experimentando una densa niebla durante los últimos días y debido a eso el visibilidad en las carreteras es casi cero.

Si bien Bengala ha estado experimentando una densa niebla, los funcionarios ya han aconsejado a los conductores que tengan cuidado al circular por las carreteras, especialmente en las carreteras nacionales.

Los funcionarios también están considerando proporcionar leche caliente, té y galletas a los conductores que viajan de noche para minimizar el riesgo de accidentes debido al cansancio.

El DCP (Tráfico) de Siliguri, Kazi Shamsuddin Ahmed, mientras informaba sobre el incidente, dijo: «La visibilidad disminuye durante esta época cada año debido a la densa niebla. Todos deben tener más cuidado al conducir en la carretera. Hoy, tres personas murieron en un accidente de tráfico. Aconsejaremos a las personas que tengan cuidado al conducir», según IANS.

En un escenario diferente, un camión contenedor volcó después de chocar contra la divisoria del puente Vidyasagar en Calcuta durante la madrugada del sábado.

Se evitó un accidente grave porque la velocidad del contenedor era baja. Sin embargo, el incidente provocó que el tráfico avanzara muy lentamente en el puente que conecta Howrah con Calcuta.

(Con aportes de IANS)





