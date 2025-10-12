Bengala Occidental: Tres acusados ​​arrestados mientras se intensifica la investigación por violación en grupo en Durgapur







Tres personas fueron arrestadas el domingo por su presunta participación en la «violación en grupo» de una estudiante de Odisha que estudia en una facultad de medicina privada en el distrito Paschim Bardhaman de Bengala Occidental, dijo la policía.

Según informó la agencia de noticias PTI, la policía de Bengala también detuvo con éxito a otra persona sospechosa de haber desempeñado un papel en el incidente. Sin embargo, la policía aún no ha revelado las identidades de los tres acusados ​​arrestados.

Un oficial de policía, al referirse al arresto de los acusados, afirmó: «Esta mañana arrestamos a tres personas en relación con el caso. Están siendo interrogadas. Es un caso muy delicado y daremos más detalles más adelante», según cita la agencia de noticias PTI.

Además, ante la intensificación de los delitos en Bengala Occidental, fuentes de la policía también revelaron que se han incautado los teléfonos móviles de los tres acusados ​​para recoger pruebas que puedan ayudar a reforzar el caso.

Según informó la agencia de noticias PTI, la fuente dijo: “Policía acordonó el lugar del crimen en una jungla adyacente al campo de cremación de Paranaganj Kali Bari.

Se estaban llevando a cabo operaciones de búsqueda masivas en las aldeas dentro y alrededor de la facultad de medicina privada de Durgapur, dijo el oficial, y agregó que también se utilizaron drones para realizar búsquedas en las selvas de la zona.

La policía destacó además que “una estudiante de medicina procedente de Jaleswar en Odisha fue presuntamente violada por unos hombres en Durgapur”, según PTI.

El incidente tuvo lugar fuera del campus de la facultad de medicina privada en Durgapur el viernes por la noche cuando la estudiante de segundo año salió a cenar con una de sus amigas. Los padres de la mujer, que se apresuraron a llegar a Durgapur desde Odisha, presentaron una FIR en la comisaría de policía de New Township.

Se ha informado que el estado de salud de la sobreviviente está «mejorando» ya que está recibiendo tratamiento en la universidad y el hospital privados donde estudiaba.

El oficial agregó además que ha dado su declaración a las autoridades y que se está llevando a cabo un proceso de investigación adicional.

«Los tres acusados ​​fueron localizados mediante el método del vertido de torres de telefonía móvil. Podría haber más personas implicadas en el crimen y se están realizando búsquedas.

«También estamos tratando de averiguar si estas personas eran conocidas de la superviviente o de su amiga con la que había salido de la universidad. También se está investigando el papel de su amiga», informó una fuente policial al PTI.

Los acusados ​​habían utilizado el teléfono móvil del superviviente para llamar a otro acusado al lugar del crimendijo, y agregó que les ayudó a identificar los números de teléfonos móviles de todos los acusados.

Asimismo, el padre del superviviente pidió a la administración estatal que tome medidas estrictas para castigar a los culpables.

El padre de la víctima dijo: «Solicitaré al gobierno estatal que tome medidas estrictas para garantizar que las niñas y mujeres en Bengala Occidental estén seguras. Sospecho que el amigo que la acompañó afuera estuvo involucrado en el crimen. ¿Quién sabe? He estado solicitando a la policía que tome medidas proactivas para atrapar a otros acusados», según PTI.

(Con aportes de PTI)





