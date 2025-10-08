Bengala Occidental: Mamata Banerjee visita el MP de BJP lesionado en Siliguri







Primer Ministro de Bengala Occidental Mamata Banerjee El martes, visitó el diputado de BJP Khagen Murmu en un hospital privado en Siliguri, donde estaba recibiendo tratamiento después de ser agredido en Nagarkata durante una visita a las inundaciones y áreas afectadas por los deslizamientos de tierra el lunes.

La visita del CM llega un día después de que una tormenta política estalló por el asalto de dos líderes de BJP: Murmu y MLA Sankar Ghosh. Un confrontación en toda regla estalló el lunes entre el Centro y el gobierno de Bengala después de Murmu y Ghosh fueron atacados por una multitud en la Nagrakata de Jalpaiguri mientras visitaba los sitios de deslizamientos de tierra y alivio de inundaciones.

Banerjee pasó unos minutos hablando con el diputado herido, su esposa e hijo, antes de consultar al equipo de médicos que lo atendieron. Según las fuentes, Banerjee preguntó en detalles sobre la condición del MP, incluidas sus heridas y medicamentos y le dijo a su familia que el gobierno extendería toda la ayuda necesaria.

Mientras tanto, en otro incidente el martes, otro BJP MLA, Manoj Kumar Oraon, supuestamente fue atacado por trabajadores de TMC mientras distribuía materiales de alivio de inundaciones en Alipurduar.

