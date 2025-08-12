Bengala Occidental: Líder de TMC asesinado en Bankura, la familia alega la disputa facial







Un miembro de TMC supuestamente fue asesinado a tiros en Bengala OccidentalEl distrito de Bankura, dijo el martes la policía.

Sikandar Khan, un coordinador de la fiesta en Sonamukhi, recibió un disparo desde atrás el lunes por la noche cuando viajaba en su motocicleta, dijeron.

Su cuerpo, con heridas de bala en la parte posterior de su cabeza y cintura, fue encontrado junto a un canal por la mañana, agregaron.

La familia de Khan alegó que otra facción del partido estaba detrás del asesinato.

Los líderes locales de TMC rechazaron la acusación, alegando que el BJP lo asesinó.

La policía dijo que el cuerpo fue enviado para un examen post mortem y que comenzó una investigación. Aún no se han realizado arresto, dijeron.

