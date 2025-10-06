Bengala Occidental: Darjeeling Landslide destruye la casa; Familia de 3 troqueles bajo escombros







En medio del devastador deslizamiento de tierra que ha estado causando estragos en Darjeeling, al menos tres personas, incluidas dos mujeres, han muerto debido a la caída de escombros. Los deslizamientos de tierra ocurrieron después de que fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra en Darjeeling`s Área de Mirik, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

Según los funcionarios, el incidente tuvo lugar el domingo (5 de octubre) temprano en la mañana, y el fallecido ha sido identificado como Bijendra Rai (62), Usha Rai (62) y Satma Lama (35).

Rinchen Lama, yerno del difunto, estaba durmiendo afuera, mientras que los familiares del difunto dormían dentro de la casa, cuando ocurrió el incidente fatal, informó Ani.

Lama, mientras recordaba cómo ni siquiera podía escuchar el deslizamiento de tierra debido a la fuertes lluviasdeclaró que se despertó temprano en la mañana para ver la casa inundada junto con los escombros.

Lama, mientras hablaba con los medios de comunicación, afirmó que «estaba durmiendo afuera; mi madre, su padre y mi hermana habían venido aquí y estaban durmiendo adentro. Llovía mucho anoche … cuando desperté a las 6:25 a.m., vi que el agua había entrado en la casa y vi que había sucedido un deslizamiento de tierra», como citó por la agencia de noticias Ani.

«Es lo mismo en todas partes; en Darjeeling es lo mismo. Hay muchos otros parientes que no han alcanzado hasta ahora», agregó, recordando la difícil situación en Darjeeling.

Mientras tanto, al menos 7 personas han muerto y más de 100 otras han sido rescatadas después de fuertes lluvias, lo que desencadenó deslizamientos de tierra en Darjeeling y las áreas circundantes en Bengala Occidental.

Las lluvias incesantes han causado estragos, ya que los deslizamientos de tierra han resultado en el colapso de un puente, siete muertes, dos personas desaparecidas y el cierre de múltiples caminos.

Enfatizando la situación preocupante en Darjeeling, el superintendente adicional de policía de Kurseong, Abhishek Roy, dijo: «Ya se han recuperado 7 cadáveres de los escombros. Tenemos información sobre dos personas más. También se está haciendo trabajo para recuperar sus cuerpos también», como ANI.

La fuerza nacional de respuesta a desastres (NDRFF NDRF) realizaron operaciones de rescate de inundación y agua en las áreas afectadas por las inundaciones y evacuó a más de 160 personas después de las fuertes lluvias.

Según el equipo de rescate, un total de 105 personas fueron evacuados por barcos, mientras que otras 55 fueron rescatadas a través de tirolesas en Jalpaiguri. El equipo también recuperó a un individuo fallecido durante las operaciones.

Anteriormente, el presidente Droupadi Murmu también expresó dolor por la pérdida de vidas en un accidente de puente en Darjeeling, causado por fuertes lluvias y deslizamientos de tierra.

El presidente Murmu también ofreció condolencias a las afligidas familias, deseó una rápida recuperación a los heridos y rezó por el éxito de las operaciones de rescate y ayuda en curso.

(Con entradas de ANI)





Fuente