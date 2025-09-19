Benfica instalando ‘bomba de tiempo’ en el contrato de Mourinho

VIVA – José Mourinho Regresó oficialmente a Portugal después de ser presentado como un nuevo entrenador Benfica El jueves 18 de septiembre de 2025. Sin embargo, el contrato de dos años firmado por el especial resultó contener una cláusula especial que podría poner fin a la cooperación más rápida.

Reportado por fugas salariales, Mourinho recibirá un pago de alrededor de € 6 millones o RP106 mil millones por temporada en Estadio da Luz. Aun así, el presidente Benfica Rui Costa reveló la existencia de una cláusula de terminación de contrato que podría activarse al final de la temporada 2024/2025.

«Hay una cláusula al final de la temporada que da una opción para que el club continúe cooperando con el entrenador o no», dijo Costa durante la conferencia de prensa introductoria de Mourinho.

Costa no especificó los detalles de la cláusula, pero el informe de los medios portugueses O Jugo explicó que esta opción estaba en dos direcciones. Es decir, tanto Benfica como Mourinho pueden romper el contrato en 10 días después del último partido oficial de la temporada con un costo mucho más bajo que la compensación completa hasta 2027.

Si el Benfica detuvo a Mourinho, solo necesitaban pagar una pequeña parte del valor del contrato. Por el contrario, si Mourinho eligió ir a otro club, entonces tuvo que pagar una compensación equivalente al Benfica.

«Lo que hacemos es garantizar el futuro del Benfica al traer grandes entrenadores, uno de los nombres más respetados del mundo», dijo Costa.

Esta cláusula también está asociada con la nueva elección presidencial del Benfica que se llevará a cabo el próximo octubre. El presidente electo tendrá la autoridad para determinar si Mourinho sobrevivirá o no.

En la misma ocasión, Costa descartó la noción de que la presencia de Mourinho era solo una estrategia política para fortalecer su posición en las elecciones.

«Estuve presente como presidente de Benfica, elegí un entrenador para el Benfica. No es justo llamarlo activos electorales. Nuestra obligación es preparar el futuro del club», dijo.

Mourinho regresó a su tierra natal, 21 años después de dejar el FC Porto, el club que trajo a los campeones de la Liga de Campeones de 2004. Ahora, se enfrenta a un nuevo desafío para restaurar la gloria del Benfica a nivel nacional y europeo.