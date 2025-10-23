Beneficios, precios y registro en línea de la membresía de Walmart+

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Walmart está apostando fuerte por su programa de membresía. Casi cinco años después de su Programa Walmart+el gigante minorista ha creado silenciosamente uno de los paquetes de membresía de mayor alcance en el mercado: manteniendo el precio fijo en $98 al año (o $12,95/mes) y al mismo tiempo acumulando beneficios que se extienden mucho más allá de los pasillos de los supermercados.

El sorteo principal sigue siendo entrega gratuita en tiendas locales en pedidos superiores a $35 un servicio que se ha convertido en un salvavidas para los compradores que buscan reducir los recados. Además de los productos frescos, los miembros pueden recibir entregas el mismo día en todo, desde aparatos de cocina hasta vitaminas y productos electrónicos, sin cargo de envío adjunto. Walmart+ también ofrece envío gratuito en compras en Walmart.com, sin pedidos mínimos y con llegada en dos días o al día siguiente para miles de artículos.

Pero lo que distingue a la membresía en la economía actual, cargada de beneficios y streaming, es hasta qué punto los beneficios llegan ahora fuera del comercio minorista. Como parte de su membresía, los miembros pueden elegir entre Peacock Premium o Paramount+ Essential sin costo adicional. Y en el surtidor, Walmart+ desbloquea ahorros de 10¢ por galón en las estaciones Exxon, Mobil, Walmart y Murphy, junto con precios para miembros en Sam’s Club. Incluso Burger King® es parte de la mezcla, con ahorros exclusivos integrados en la aplicación para miembros que están en movimiento.

La creciente lista de complementos posiciona a Walmart+ como más que una herramienta de compra; es una suscripción de estilo de vida diseñada para competir con membresías amplias y todo en uno, así como con membresías específicas de sectores específicos. Al vincular la entrega de comestibles, la transmisión en línea, el ahorro de combustible y los beneficios gastronómicos, Walmart apuesta a que la conveniencia en todas las categorías puede profundizar la lealtad e impulsar la frecuencia.

Para los consumidores, el atractivo radica en cómo se acumulan los ahorros. La opción de suscripciones de transmisión junto con compras regulares de combustible y entrega gratuita justifica fácilmente la tarifa anual de $98. A medida que otras plataformas aumentan los precios, el argumento de Walmart es que no lo ha hecho; en cambio, la compañía ha aumentado silenciosamente la oferta sin agregar costos adicionales.