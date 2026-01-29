Benedict y Sophie carecen de calor

Después de casi dos años, netflixLa querida serie ambientada en el siglo XIX “Bridgerton” ha regresado, y esta vez, la atención se centra en la vida amorosa del segundo hijo bisexual de la estimada familia, Benedict Bridgerton (Lucas Thompson). Benedict, un artista talentoso con diversos apetitos sexuales, siempre ha sido parte de este mundo. Pero ahora, en una temporada bastante distinta a las anteriores, está apareciendo en el centro de atención como el soltero más elegible de Ton. Aunque la temporada 4, parte 1 ofrece un ligero giro a la clásica historia de “Cenicienta”, el romance entre Benedict y Sophie Baek (una destacada Yerin Ha), una criada que trabaja para una familia de alto rango, es en realidad el aspecto menos interesante de este nuevo capítulo. ​

La cuarta temporada de “Bridgerton” comienza con un frenesí. En preparación para su baile de máscaras, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) se desliza por Bridgerton House, supervisando a su personal y esperando ansiosamente el regreso de sus hijas, Francesca (Hannah Dodd) y Eloise (Claudia Jesse), de Escocia. Aunque la mayoría de los hermanos Bridgerton están detenidos, Benedict sigue desaparecido. A pesar de asumir las funciones de vizconde en ausencia de su hermano mayor Anthony (Jonathan Bailey), encontrar una esposa y sentar cabeza es lo último que tiene en mente Benedict. De hecho, Violet casi tiene que sacarlo a rastras de su piso de soltero para asistir a su tan esperada velada.

Decidido a mantener a raya a las ansiosas debutantes y a sus desesperadas mamás, Benedict asiste de mala gana al baile, en el que todos deben ponerse una máscara. En medio de la abrumadora y no deseada atención sobre él, se encuentra solo con una misteriosa (y también enmascarada) Dama de Plata, que huye justo cuando el reloj marca la medianoche. Enamorado de esta mujer desconocida y con pocos detalles para confirmar su identidad, Benedict se une a Eloise (Claudia Jesse) y Penélope (Nicola Coughlan), también conocida como Lady Whistledown (aún con la voz de Julie Andrews), para encontrar a su pareja de baile que huye.

Benedict no se da cuenta de que la mujer que ha captado por completo su atención es Sophie, la criada de la formidable Araminta Gun (Katie Leung), también conocida como Lady Penwood y sus hijas, la viciosa y ensimismada Rosamund Li (Michelle Mao) y la dulce pero sencilla Posy Li (Isabella Wei). A lo largo de cuatro episodios, Sophie lidia con el fugaz momento mágico que ella y Benedict compartieron y la realidad de su agotadora existencia. Descubrir el legado de Penwood es uno de los componentes más apasionantes de la temporada. Leung, quien interpretó a Cho Chang en las películas de “Harry Potter”, interpreta a la madre que enviudó dos veces con una maldad tan feroz e inquietante que es absolutamente fascinante de ver.

Ha también es fantástica en su papel de una joven inteligente y seria que intenta forjarse algo parecido a la felicidad en una cultura que la ha considerado invisible. Desafortunadamente, al menos como se muestra en la Parte 1, el romance de Sophie y Benedict carece del calor tentador y la química erótica de las parejas centrales anteriores del programa. Aunque hacen y dicen todo lo correcto, su conexión no salta de la pantalla.

“Bridgerton” es conocida por sus ardientes escenas de sexo entre la pareja central. Esta temporada, esas imágenes están hasta ahora reservadas para la conexión entre los recién casados ​​Penélope y Colin (Luke Newton). Los espectadores también pueden conocer las vidas de Francesca y John Stirling (Victor Alli), quienes regresaron a Londres desde Escocia para la temporada social. Sin embargo, el verdadero punto culminante romántico de la cuarta temporada hasta el momento es la creciente lujuria, anhelo y coqueteo que Lady Violet comparte con Lord Marcus Anderson (Daniel Francis). Se podría dedicar una serie limitada únicamente a ellos. Mientras tanto, Benedict y Sophie pasan a un segundo plano, especialmente en medio de la extraña temporada dividida, lo que daña el ritmo del programa y su tensión romántica central.

Otros temas convincentes en lo que va de temporada son la importancia de las amistades femeninas, especialmente en una sociedad que enfrenta a las mujeres entre sí. Esto se pone de relieve en la casa de Lady Penwood, en la relación de décadas que la reina Charlotte (Golda Rosheuvel) comparte con Lady Danbury (Adjoa Andoh) y en la evolución de la hermandad de la ferozmente independiente Eloise y su hermana pequeña Hyacinth (Florence Hunt), que está a punto de ser lanzada al mercado matrimonial.

Además, la showrunner Jess Brownell va detrás del velo del piso de arriba para centrarse en el personal de estas casas de élite (en el piso de abajo). Los espectadores son llevados a las cocinas, cuartos de lavado y los cuartos privados de las personas que mantienen la vida de la Ton funcionando sin problemas. Ver sus preocupaciones, dificultades, alegrías y la gran cantidad de trabajo que realizan expande el mundo de “Bridgerton” de una manera necesaria para llevar a la audiencia a lo largo de las próximas cuatro temporadas.

La cuarta parte de la temporada 1 de “Bridgerton” funciona a pesar del cortejo moderado de Sophie y Benedict. Caras familiares aparecen y salen, y a los espectadores se les presentan varios personajes nuevos que sin duda dejarán su propio sello en la franquicia.

Todos los episodios de la cuarta parte de la temporada 1 de “Bridgerton” se transmiten en Netflix.