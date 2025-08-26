Benedict Cumberbatch y Olivia Colman declaran la guerra

Ha habido 36 años, aproximadamente 40 millones de divorcios y un cambio cultural sísmico (o varios) desde la comedia oscura de Danny Devito, «La guerra de la guerra de las rosasPitched Kathleen Turner y Michael Douglas uno contra el otro, pero el campo de marketing para esa película todavía me hace reír.

«Una vez en la vida llega una película que te hace sentir ganas de enamorarse nuevamente», bromeó el lema. «Esta no es esa película».

Trayendo ingenio fresco y política de género del siglo XXI a la novela de comedia de Warren Adler Adler, Director de «Meet the Fockers» Jay Roach ha dejado caer la «guerra» de «La Guerra de las Rosas». Su opinión, que no es una nueva versión, puede ser menos beligerante, pero todavía tiene mordida. Al final, los socios de la vida aparentemente bien coincidentes Ivy (Olivia Colman) y Theo Rose (Benedict cumberbatch) están tratando de matarse entre sí bajo el techo altamente combustible de su nido de amor personalizado.

Pero para la gran mayoría del tiempo de ejecución de este inteligente rehacer, Ivy y Theo son poco más que una espina en el lado del otro. Pisando inmediatamente después de la brutalmente honesta «historia de matrimonio» de Noah Baumbach, «The Roses» no está tratando de competir, pero reconoce que hay mucho más que decir sobre cómo el matrimonio puede convertirse en la acritud con el tiempo, especialmente cuando el poder cambia entre los cónyuges.

El guión de Tony McNamara se abre en la terapia de la pareja, donde el dúo británico demuestra que su relación prospera con el tipo de réplica de mordazas que podría enviar a los estadounidenses a alcanzar la navaja de afeitar. En la tarea de compartir 10 cosas que aman el uno del otro, Ivy y Theo marcan insultos como «Prefiero vivir con ella que un lobo». El terapeuta reacciona con horror, pero a juzgar por las sonrisas malvadas en sus rostros, este tipo de humor seco y mutuamente desaprobado todavía los excita.

Esa atracción se escribe con suficiente claridad, pero falta algo en la química entre Colman y Cumberbatch, a saber, una chispa. Sin eso, las «rosas» de Roach son un poco de fallo, al menos en comparación con la pasión abrasadora que sentimos entre Turner y Douglas, quienes hicieron «guerra» cinco años después de calentar la pantalla en «Romancing the Stone». Al lanzar una pareja de pantalla con química preexistente, la película de Devito se sintió como verificar un cometón romántico, solo para aprender lo que a menudo sospechamos con esas películas (que no viven tan felizmente para siempre como se anuncia).

«The Roses» quiere que creamos que Ivy y Theo tienen el tipo de vida sexual insaciable en la que apenas pueden mantener sus manos alejadas, introduciendo esa dinámica a través de una reunión húmeda en la cocina del restaurante donde funciona Ivy. A los cinco minutos de intercambiar cómo-you-dos, los dos están follando en el congelador. Para el resto de la película, coquetean como recién casados, que contrasta con sus amigos casados.

Andy Samberg y Kate McKinnon interpretan a una pareja, Barry y Amy, cuya cama claramente se ha enfriado. Constantemente viene a Theo en uno de los chistes más débiles de la película. Mientras tanto, Rory (Jamie Demetriou) y Sally (Zoë Chao) dejan que los resentimientos tácitos entre ellos hervan justo debajo de la superficie. Si realmente quieres ver que los amantes no coincidentes se encuentran entre sí, mira a Audrey Hepburn y Albert Finney, se vuelven locos en los «dos para el camino» de Stanley Donen.

Durante años, Ivy y Theo lo han hecho funcionar: «las rosas» recapitulan con entusiasmo los altibajos, navegando por sus estilos de crianza no compatibles lo suficientemente bien como para criar a un hijo e hija respetuoso. Ivy estropea a los niños con dulces (a pesar de que las frambuesas la envían al shock anafiláctico), mientras que Theo es más un maestro de tareas, tratándolos como reclutas de campamento de botas. Que gran parte de la película tiene una sensación de Hollywood Zingy.

Las rosas no se parecen remotamente a una pareja real; Son más como las personas envidiables y sin complicaciones que pueblan películas de Nancy Meyers. Es un arquitecto de Hotshot. Ella es una chef desafiada por la confianza. Y luego, un día, su gran proyecto se derrumba, llevando su carrera junto con él. Ahora es el momento de Ivy para brillar. Siempre ha querido abrir una choza de cangrejo, pero no tiene sentido para la promoción, y aunque Theo es superficialmente solidario, no tarda mucho en que la depresión y los celos se entrometan.

Se podría hacer una película completa sobre este cambio en los roles y cómo un hombre ambicioso se ve afectado al tener su identidad profesional tan bruscamente descarrilada (de hecho, varios lo han hecho, incluido ese fenómeno de los 80 maduro «Mr. Mom»). Pero la transición ocurre tan rápido que nunca vemos que las rosas enfrenten dificultades, que es donde la compatibilidad de muchas parejas realmente se prueba. Incluso cuando Ivy y Theo supuestamente se molestan mutuamente, sus bromas todavía son 10 veces más articuladas e interesantes que cualquiera que encontrarás en las aplicaciones, de modo que felizmente me casaría con cualquiera de ellos.

Es difícil dar el salto desde allí para ver a estos dos humillados y destruirse unos a otros por el deporte. Como todos a su alrededor (excepto el abogado sin sentido de Allison Janney) insiste en que desescalen, «las rosas» comienzan a sentirse como precisamente la película que su predecesor no fue, a saber, una película que te hace sentir como volver a enamorarte. Para empezar, el conflicto no ocupa la mitad de la trama, como lo hizo en la película de Devito. Aquí, es más una escaramuza que una guerra completa, que presumiblemente explica por qué el juego de palabras fue expulsado del título.

Como dice el dicho, «las rosas» por cualquier otro nombre no habría resultado tan dulce.