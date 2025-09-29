Benedict Cumberbatch elige Golden Eye Award en Zurich Film Festival

Benedict cumberbatch recibió Festival de cine de ZurichEl premio Golden Eye el lunes.

«Es uno de los actores más versátiles y carismáticos del cine actual», dijo el director del festival Christian Jungen.

«Me gusta la idea de continuar, no retirarse», dijo «abrumado» Cumberbatch, aceptando el premio y agradeciendo a su familia y a quienes «se atrevieron a arriesgarse con él». «Es un gran privilegio poder hacer eso, contar historias que son importantes para usted. Estás a punto de ver uno de los resultados de eso».

El dos veces nominado al Premio de la Academia, para «The Imitation Game» y «The Power of the Dog», también trasladó a la audiencia de Zurich con «La cosa con las plumas. »

Escrito y dirigido por Dylan Southern, e inspirado por el libro de Max Porter «El dolor es la cosa con las plumas», ve a Cumberbatch como un padre afligido, criando a dos hijos solo después de la pérdida de su esposa.

En un anterior entrevistarse con Variedad, El actor elogió la película por «brillar una luz sobre el dolor masculino».

«Tienes un hombre enfrentando sus limitaciones mientras trata la presión del trabajo, la vida, la crianza de los niños, todo, mientras que su sentido de yo es brutalizado por el dolor. Hubo muchos desafíos allí. Y me encanta un desafío».

En Zurich, agregó: «Si nos inclinamos en la emoción masculina, el dolor, la familia, eso es algo bueno para la cultura, especialmente en este día y edad».

Más tarde, agregó: «Hay muchos niños que no tuvieron suficiente amor que estén dirigiendo el mundo hoy. Y eso crea ira».

Post «Sherlock», cuya mera mención vio a la audiencia estallar en aplausos espontáneos, Cumberbatch ganó raves por «Tinker Tailor Soldier Spy», «12 años un esclavo» y «Patrick Melrose», también expresó SMAUG en «The Hobbit». «Fue como ser un niño, ignorar el hecho de que otros están mirando». Marvel también vino a llamar, ofreciéndole la parte de «Doctor Strange».

«Fue bastante emocionante y luego hice una profundidad en los cómics. Fui: ‘Este tipo es bastante misógino. ¡Necesita un cambio de imagen!’ Esta idea de llevar la verdadera espiritualidad a la franquicia de la tienda.

También le encantó la «transformación corporal de entrar en forma de superhéroes». «Jugar en ese gran arena y esta idea de que puedes estar suelto y libre con el guión como ese, [it takes] las bolas para hacer eso. Era algo que aprendí viendo a Downey y Tom Holland. «Puedo divertirme y jugar».

Reflexionando sobre sus collares de alto perfil, señaló: «[I was] ¿Es la suerte de trabajar como actor, pero en este nivel? Muy, muy afortunada «, dijo, recordando sus primeras experiencias con directores de la lista A como Spielberg en» War Horse «.

«Entras y no sabes cuál será el viaje. No tenía expectativas, solo quería tener mi experiencia con ellos. ¡Para estar el primer día de una película de Spielberg con un campo de caballos que cargaban a mi orden, con él yendo ‘acción’, pensé: ‘Estas son las películas, bebé'».

Cumberbatch produjo «The Thing With Feathers» a través de su compañía de producción de Sunnymarch, junto a Andrea Cornwell, Leah Clarke y Adam Ackland.

«Las cosas que son realmente emocionantes cuando estás en la habitación en su inicio y luego nuevamente al final, con la audiencia. Como hoy. Tenemos algunas cosas nuevas cocinando», bromeó, subrayando la importancia de apoyar a los cineastas por primera vez, y poner a las mujeres «al frente y al centro».

También se disculpó con la audiencia.

«Dormí tres horas. Culpo a Noel y Liam Gallagher por ser brillante», dijo, recién visto al ver a Oasis.