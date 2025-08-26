Benedict Cumberbatch al jugar contra el tipo

En medio de cangrejos, dibujos de servilletas y un elenco de comedia repleto de estrellas «,»Las rosas«, La nueva película de comedia oscura del director Jay Roach y el escritor Tony McNamara, plantea la pregunta: ¿La pareja moderna realmente puede tenerlo todo?

«¿Dos artistas? Es increíblemente difícil», dijo Allison Janney Variedad el martes por la noche, reflexionando sobre la premisa de la película en el estreno de Nueva York.

Basado en la novela de la comedia de Warren Adler, «The War of the Roses», la película Searchlight Pictures sigue a Ivy (Olivia Colman) y Theo Rose (Benedict cumberbatch) Mientras navegan por el matrimonio, crían gemelos y equilibran sus carreras como chef y arquitecto, respectivamente. Pero, justo cuando CRAB SHACK de Ivy comienza a augerarse con el zumbido y el éxito, la última aventura arquitectónica de Theo se derrumba.

«La base de su relación tiene que ser bastante fuerte para resistir estas cosas», agregó Janney, quien interpreta a un abogado de divorcio intimidantemente inexpresivo en la película. «Y creo [what happens in this movie] Sería lo más difícil de clima para cualquiera «. Sobre su conexión personal con el material, bromeó: “No he tenido una pareja romántica por tan jodidamente larga. Lo mío es que mi constante quiero complacer a alguien, como, ‘Bueno, ¿qué quieres hacer?’ Creo que la gente es mi rasgo más molesto «.

Donde hay una lucha en la pantalla, todo apareció mucho más rosado en la alfombra roja, donde el paso y la repetición en el Teatro Hudson estaban bordeados de vibrantes bombillas rojas. Cumberbatch y Colman se unieron a Janney para el evento especial, al igual que Andy Samberg, Kate McKinnon, Sunita Mani y Zoë Chao, quienes se encuentran entre los destacados en el elenco estrellado del conjunto.

Kate McKinnon, Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg y Allison Janney posan en la alfombra roja.

Kristina Bumphrey

Cumberbatch, mejor conocido por sus papeles en dramas de época como «Sherlock» y «Expitado», así como por interpretar a Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel, admitió que la comedia oscura es un aspecto diferente para él. De hecho, considera el papel un paso hacia algo «nuevo».

«Trato de asustarme un poco con lo nuevo», explicó Cumberbatch. «Y esta comedia ha estado en proceso durante un tiempo, al igual que trabajar con uno de mis mejores amigos, por lo que ambas cosas son buenas, nuevas y frescas y frescas».

Cumberbatch, quien también produjo la película, que se abre en los cines el 29 de agosto, disfrutaba el ingenio de la coincidencia con Colman como las rosas amorosas.

«No sé si se parece mucho a nadie que he jugado antes», agregó Cumberbatch. «Es muy intuitivo emocionalmente, es impulsivo, es muy pragmático, es capaz de una gran profundidad de amor y dolor y dolor y odio. Es un buen vestido y está bastante bien arreglado».

Inicialmente, McNamara tenía reservas sobre abordar una nueva versión de la película de 1989 de Danny Devito «The War of the Roses», protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner (quien asistió al primer evento de «The Roses») como la pareja luchando por un divorcio.

La estrella de «The War of the Roses», Kathleen Turner, se une a Benedict Cumberbatch y Olivia Colman en la alfombra roja.

Kristina Bumphrey

«Cuando me lo trajeron, pensé: ‘No quiero hacer un remake porque también es una película perfecta. ¿Por qué te molestarías?'», Dijo McNamara. «Pero luego hablé con Olivia y Ben, y tuve la idea de que podríamos hacer un espectáculo que sea más sobre el matrimonio y que sea tan verbalmente brillante».

De hecho, la premisa de la historia es Evergreen, señala Roach, compartiendo que trajo sus ideas personales a las relaciones románticas al proyecto.

«Soy un hipócrita. Me pelearé por algo que mi esposa ha hecho, que mi esposa señala con razón: ‘Sabes que solo estabas haciendo lo mismo exactamente», dijo Roach. «Eso también continúa en nuestra película. Ambos se acusan mutuamente de perderse en sus egos y en sus carreras. Ambos son culpables, pero están haciendo lo mejor que pueden».