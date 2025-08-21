Bender llega a besar gemelos siameses

Bender lucha contra Godzilla y golpea a besar gemelos siameses en el trailer de «Futurama«Temporada 13.

Los 10 episodios del nuevo estreno de la temporada en Hulu el 15 de septiembre a las 8 pm ET. Dos episodios por semana se emitirán en FXX a partir del 15 de septiembre.

Según el Logline, en los próximos episodios, «¡Bender está fuera de control! ¡Un volcán está a punto de explotar! ¡Fry confronta a un rival para el amor de Leela! Y el Dr. Zoidberg se está elevando al cielo.

La comedia animada, del creador de «Simpson», Matt Groening, tiene lugar en el siglo 31 en New New York, una ciudad futurista construida sobre las ruinas de la gran manzana actual. Sigue a Philip J. Fry, un repartidor de pizza que está congelado en una cámara criogénica en el año 2000 y se despierta 1,000 años después, justo antes del año 3000. Pronto se hace amigo cercano de Leela, un mutante de las alcantarillas de las alcantarillas; Bender, un robot crudo y fumador de cigarros; Profesor Farnsworth, un científico loco y descendiente de Fry; Conrad, un contador jamaicano; Dr. Zoidberg, decapodiano y médico de aspecto de langosta; y Amy Wong, una estudiante astrofísica ditsy.

«Futurama» regresó para su segunda reactivación en julio de 2023 en Hulu después de un paréntesis de 10 años. La serie se estrenó por primera vez en Fox en 1999, luego regresó para la temporada 5 en Comedy Central después de un descanso de seis años. Después de cinco temporadas en esa red, el programa pasó otros 10 años en la cámara criogénica antes de volver a la vida en Hulu. La temporada 13 marca la tercera entrega de la comedia de situación animada en el streamer.