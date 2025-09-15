Bend Lazio y Note Clean Sheet, entrenador Sassuolo Puji Jay Idzes et al

Italia, Viva – Sassuolo Finalmente ganó su primera victoria en la serie italiana 2025/26 Serie A al vencer Lazio 1-0 en el Mapei Stadium, domingo 14 de septiembre de 2025. El solo gol de Alieu Fadera en el minuto 70 fue el determinante de los primeros tres puntos Fabio Grosso esta temporada.

A pesar de perder la posesión de la pelota, Sassuolo parecía sólido con una defensa y ataque disciplinarios efectivos. La primera mitad terminó sin un objetivo, pero el cambio en la táctica de Grosso en la segunda mitad demostró ser preciso. La entrada de Fadera reemplazando a Armand Lauriente inmediatamente tuvo un impacto, donde el jugador de 23 años conquistó con éxito el portero de Lazio, Ivan Provedel, a través del único disparo en su objetivo.

Jay idzes Parecer resistente

La victoria de Sassuolo es inseparable del papel de defensa. Capitán Equipo nacional indonesioJay Idzes, jugando completo durante 90 minutos con una nota impresionante: seis barridos, un tackle éxito y ganó tres duelos. La apariencia disciplinada de Idzes ayudó a Sassuolo a evitar que el gol limpio para conceder.

Además de Idzes, el defensor central de Muharemovic también parecía prominente al registrar la asistencia, mientras que el portero Arijanet Muric hizo tres rescate crucial para garantizar una hoja limpia.

Bek Sassuolo Jay Idzzes Foto : Instagram @sassuolocalcio

El entrenador de Sassuolo, Fabio Grosso, dijo que estaba satisfecho con el arduo trabajo de su equipo en el difícil partido.

«Felicitaciones a los jugadores por su aparición; este partido claramente no es fácil. Necesitamos un gran partido para lograr buenos resultados, pero traemos a casa la victoria que mantendremos», dijo citado en el sitio web oficial del club el lunes (9/15).

Grosso agregó, esta victoria nació de la mentalidad inquebrantable y la disciplina del equipo.

«Hemos luchado bien, defendiendo contra todos los obstáculos y ser proactivos cuando es necesario para ganar tres puntos. Este equipo se desarrolló lentamente; hay muchos aspectos que deben considerarse. Debemos tener cuidado al reconocer la situación, y siempre debemos hacerlo juntos», dijo.

Estos resultados pusieron a Sassuolo en el puesto 14 en la clasificación de la Serie A con tres puntos. Sin embargo, los desafíos más severos están esperando. En el próximo partido, Sassuolo enfrentará a los finalistas de la Liga de Campeones de la temporada pasada, Inter Milán, el lunes (9/22) el tiempo de Indonesia.

La victoria sobre Lazio con una hoja limpia y la señalización al mismo tiempo dio una señal de que Sassuolo comenzó a encontrar su mejor ritmo, especialmente en la línea de fondo dirigida por Jay Idzes et al.