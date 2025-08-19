Ben Wheatley vuelve traviesamente a lo básico

Predicción Ben WheatleyEl próximo movimiento de carrera nunca es un juego para apostar a la casa. Dos años después de recuperarse de su remake impersonal, «Rebecca» de Netflix-Glossy con el resumen de los verdores ecológicos «en la Tierra», el cineasta británico recibió su mayor presupuesto de estudio y su asignación menos típica hasta la fecha con la secuela de Sharkbuster de 2023 «Meg 2: The Trench»-A Dud, más acuerdo. Entonces, ¿qué ahora? La película más tercamente anticomercial de su carrera, por supuesto. Disparado en un poco de poco y aparentemente escrito en la parte posterior del sobre que luego salió varias rondas en la trituradora «,A granel«Es un truco que hace que Oddball Wheatley funcione como» un campo en Inglaterra «se ve bastante convencional en comparación, pero hay más energía e ingenio en este híbrido de thriller de conspiración, ciencia ficción con el trabajo y parodia de género tonto que hemos visto en el director en un tiempo.

Presentado en el Festival de Cine de Edimburgo Como abridor de la sección Midnight Madness, «a granel» sirve como una especie de limpiador de paladar para la próxima película de Wheatley, el thriller protagonizado por Bob Odenkirk «Normal», que se estrena el próximo mes en el programa de medianoche de Toronto, y seguramente cubrirá esta curiosidad de microbudget en los pasos de distribución. Pero el estado de culto genuino y orgullosamente nicho podría esperar «a granel», el tipo de visión de pizza-resumen que se siente como algo tropezado en las primeras horas en una estación de televisión deshonesta: incluso los espectadores que miran desde el principio pueden preguntarse si de alguna manera se han sintonizado a la mitad.

La narración es más o menos al lado del punto, o encima de ella, debajo de ella, por encima de ella, flotando a su alrededor, dado que se desarrolla en un multiverso tan fragmentado infinitamente que hace que el MCU se vea bien lineal. En algún compartimento, Oligarch Tech Whiz Anton Chambers (Mark Monero) ha llevado a cabo un experimento fallido en la teoría de cuerdas, lo que hace que su enigmática invención de «colider de cerebro» explote y las cámaras desaparezcan con ella. El periodista aturdido Cory Harlan (Sam Riley) es secuestrado y alistado para ayudar a recuperarlo, con el arco, aclima ultra enojado (Alexandra Maria Lara) como su guardián que cambia la identidad.

Si esto suena a mitad de camino como una premisa de Christopher Nolan, es una descripción engañosamente directa de una película que abunda en los túneles y las trampillas de la historia, algunas metafóricas y otras literalmente construidas en la casa suburbana externamente no notable donde Harlan está confinado. Una sala de estar cuadrada se abre en un campo de batalla apocalíptico; El tiempo puede volver sobre sí mismo o holear desorientadoramente hacia adelante. «No cuestiones la historia en voz alta, solo la socava», aclima instruye a Harlan, y esa es la audiencia también. En cualquier caso, él y nosotros estamos seguros de que si bien el viaje por delante puede ser complicado, no pasará mucho tiempo. «90 minutos máximo», dice ella. «Cualquier cosa más larga parece una indulgencia». (No hay premios por adivinar el tiempo de ejecución preciso de la película).

Tales bromas metatextuales abundan en «a granel», una película que no es más que su propio tapiz diverso de influencias, desde la fantasía hecha a mano de la serie de televisión británica vintage «Thunderbirds» hasta la oplaya mínima de ciencia ficción de la Fi-Fi de la construcción del mundo de Godard de Godard. Wheatley no solo revisa rápidamente los puntos de referencia, sino recreando devotamente sus tropos y estética. Tomado principalmente en el monocromo de Inky por su DP «In The Earth» Nick Gillespie, la película Ricochets de elegante estilo noir de alto contraste a una proyección de espalda artificial con harryhausen de Harryhausen, que se suma a una mirada desordenada de género de género y técnicas del siglo último o así, por un techo de estilo de videos de tumba, por un techo de pata, por un techo de paja, por lo que se vide a la tasa de techo, por un techo. y la ocasional interjección vocal plana de Bill Nighy.

Con su ceja perennemente fruncida y el cabello resbaladizo con sudor, Riley tiene el aspecto exacto de una figura de hombre incorrecta de los thrillers británicos de antaño, y por lo tanto produce un indicador adecuadamente desconcertado para los espectadores en este páramo de caos y absurdidad crecientes. Su esposa de la vida real, Lara (en cuenta con Riley y Wheatley después del «Feliz año nuevo de 2018, Colin Burstead») es una contraparte maravillosamente inexpresiva, serenamente en control de la locura hasta una entrañable mordaza de cierre de cierre. Todos los involucrados parecen haberse divertido tanto haciendo «volumen» como el propio Wheatley, que es una cantidad completamente razonable; Incluso cuando la película se hunde en el abstruso, prospera en una sensación de travesuras y juego.