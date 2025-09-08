Ben Wheatley está de vuelta en forma de ‘fuego libre’

Normal es el nombre de una ciudad de Minnesota donde las cosas son todo lo contrario. Solo 1.890 personas viven en el pequeño Burg del Medio Oeste, pero debe haber al menos muchas armas para todos. El tipo que posee el bar local decora el lugar con fila tras fila de escopetas (por alguna razón, prefiere mantenerlos cargados), mientras que la artillería en la estación de policía está llena de munición suficiente para sofocar un cartel mexicano. El sheriff anterior murió de causas sospechosas, y el tipo que trajeron a SUM hasta las próximas elecciones es una especie de softie.

Entonces, nada es lo que parece aquí, a menos que cuente el hecho de que el sheriff temporal, el aparentemente relajado Ulises, se interprete a Bob OdenkirkEstrella de «Better Call Call Saul» y las películas «Nadie». Considere eso, y «normal» es casi exactamente lo que esperarías, mucho más divertido. Odenkirk comparte el crédito de la historia en la película con el cocreador de «John Wick» Derek Kolstad, quien prescinde de la elegante coreografía que hizo famosa esa franquicia (también es más amable con el perro), optando por una situación ultra-violenta en la que todos están armados, pero difícilmente entrenado.

Eso es lo que hace que «normal» sea aún más un para todos que el director Ben WheatleyEl «fuego libre» fue. El guión de Kolstad puede ser una receta para la carnicería, pero se necesita un maestro de cocina como Wheatley para convertir eso en una propagación tan deliciosamente excesiva. (Y hablando de cocinas, la confrontación climática tiene lugar entre Ulysses, que está armado con un ablandador de carne, mientras que su oponente ejerce varias cuchillos). Como en la carrera de Wheatley, «Kill List», la película permite que el público piense que será una cosa para las primeras media hora más o menos, luego, luego, una vez que el banco es un robe.

Hay una pista del baño de sangre por venir, ya que la película se abre en Osaka, donde un jefe de Yakuza insiste en que tres de sus hombres se cortan un dígito de sus manos para demostrar su lealtad. Dos lo hacen, pero cuando el tercero duda, le cuesta al cobarde su cabeza. A mitad del mundo, en una ciudad que parece que el último lugar que esos gángsters japoneses pueden tener negocios, Ulises llama a su esposa, describiendo su nuevo concierto, que equivale a cuidar a un lugar donde los residentes son cualquier cosa menos la gente educada y perseguida que se ve en la «carga». (Aun así, Kolstad ofrece un guiño de conocimiento al llamar al difunto sheriff Gunderson, que es el mismo nombre que el jefe de policía embarazada de Frances McDormand en el clásico de Coen Brothers).

Los ciudadanos de Normal Cuss y Brawl, y cuando dos extraños se atreven a robar el banco local, se unen para ofrecer una respuesta de grado nuclear. Eso podría haber sido caricaturesco en las manos de otro Helmer, sin embargo, Wheatley es genial con los actores, reconociendo en Odenkirk una especie de arma secreta: el actor se presenta como un hombre de todos, pero posee un Bruce Willis interno. En «Normal», Ulysses no tiene la más mínima idea para la que se ha inscrito, aunque hay pistas de que puede manejar una pistola, como ese ingenioso truco, donde ataca una pistola y atrapa la bala mientras se expulsa de la cámara. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? (Para evitar el spoiler, omita el siguiente párrafo).

En lugar de simplemente desvanecerse como tantas pequeñas ciudades estadounidenses, Normal está prosperando porque almacena y protege a casi todo el botín que el Yakuza se ha ganado en los Estados Unidos. Toda la maldita comunidad está en él, lo que hace que este tipo de «mal día en Black Rock»/situación de «cosecha roja», donde todos están corrompidos. Eso significa que Ulises se enfrenta a toda la población, lo que es mucho menos de 1.890 cuando la película ha terminado, mientras que Yakuza toma un avión privado de 10 horas para resolver el puntaje.

Desde el momento en que Keith (Brendan Fletcher) y Lori (Reena Jolly) intentan derribar el banco, los interruptores «normales» al modo de acción y no disminuyen durante casi 45 minutos. Lo suficientemente anormalmente, Ulises toma el lado de los dos ladrones porque, como él dice, «me dispararon y tú no». Eso significa que son tres contra el mundo, al igual que una tormenta pesada desciende, eliminando el poder y casi toda la comunicación. Los aliados poco probables pasan un corto tiempo escondido en la orilla, pero finalmente bajan por la pintoresca calle principal de la pequeña ciudad a la estación de policía, lo que le da a las cosas un ambiente tenso y de estilo «Ataque al precinto 13».

En lugar de actuar muy duro, Odenkirk canaliza al héroe reacio, quien realmente no asesinaría a sus nuevos vecinos. Pero lo hará si tiene que hacerlo, y eso es lo que lo distingue del último tipo que tuvo el trabajo, así como a sus dos diputados, Mike Nelson (Billy Maclellan) y Blaine Anderson (Ryan Allen), este último de los cuales está haciendo campaña para hacerse cargo de las ocho semanas de Ulysses. Cuando esos dos se vuelven pícaros, Ulysses recluta al hijo adulto malentendido de Gunderson, Alex (Jess McLeod), que es como el niño con los ojos abiertos de Shane de Odenkirk, en la lógica retorcida de esta película.

Debido a que es Wheatley Directing, el guión ya divertido obtiene una dosis adicional de humor negro de sus asesinatos exagerados, que implican más de un par de ojos que se sacan, las cabezas aplastadas o las personas dispararon de una manera que envía trozos sangrientos de ellos volando por todos los espectadores más cercanos. Wheatley ama un buen shock, y la película está llena de ellos, ya sea lo que le sucede al alcalde (interpretado por Henry Winkler) o ese rastro de nieve salpicada de rojo que conduce a un alce suelto. Dando sentido a todo este caos sería una solicitud extraordinaria para la mayoría de los directores, pero en el caso de Wheatley, es normal.