Ben Stiller Tramell Tillman y le sorprenden la introducción de Cinespia

Las piernas están posando y Tramell Tillman hizo apariciones sorpresa en la proyección de Cinespia de «Zoolandro«El 16 de agosto en el Cementerio de Hollywood Forever. Antes de la presentación al aire libre del Classic de la Comedia de 2001, Stiller, que coescribió, dirigió y protagoniza la película, sale en el escenario para presentar la película. Poco después, la banda de música de USC, dirigida por Tillman, desfiló en un homenaje a los últimos proyectos de las dos estrellas:» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «.» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «.» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «.» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «». «» «» «» «» «» «» «» «» «» «.» «» «» «» «» «» «» «» «.» «» «» «» «» «» «». «» «» «» «» «» «.Ruptura. «

A las 8:30, después de que los invitados llegaron al cementerio a las actuaciones de apertura de DJ Daisy O’Dell y el maestro de ceremonias Love Bailey, el fundador de Cinespia, John Wyatt, subió al escenario para dar la bienvenida a la multitud. Sin embargo, antes de la presentación de la función, sorprendió a la audiencia al sacar a Stiller.

Stiller salió en el personaje, agradeciendo a la audiencia y a Cinespia como Derek Zoolander. «Gracias a todos por venir», dijo en la voz de Signature Strilted del personaje, «me gustaría agradecer a la gente de Cinespia por tener el coraje de tener, la primera vez, una proyección de nueve años de ‘Zoolander 2.'» Después de una pausa de la risa por la broma autodesprecible, se corrigió a sí mismo. “¿Qué? ‘¿Zoolander 1?’ De acuerdo, genial «, continuó,» bueno, espero que realmente lo disfrutes y no te asustes por todas esas personas espeluznantes, asquerosas y muertas debajo de ti «.

Su introducción fue interrumpida por el sonido de la música proveniente del lado opuesto del escenario, donde Tillman emergió con la banda de la USC. El truco fue una clara referencia a la secuencia de la banda de música surrealista del final de la temporada 2 de «Severance», protagonizada por Tillman y es producida por Stiller.

Stiller presentó a Tillman y la banda antes de decir: «Eso es genial, pero esto es más como una cosa de ‘Zoolander’ que una cosa de ‘Valorización’. ¿Entonces tal vez podrías, no lo sé, tocar como una canción de zoolandería?» Sin perder el ritmo, Tillman le sopló el silbato, y la banda estalló en una interpretación de latón de «Relájate» de Powerman 5000: una canción presentada en la película.

Luego, la banda cargó del escenario a una ronda de aplausos cuando las luces cayeron y comenzó la película.