Ben Stiller no dirige la temporada 3 de ‘Severance’, planea la película de la Segunda Guerra Mundial

Las piernas están posando se está alejando de la silla del director para «Ruptura«Temporada 3, reveló en una entrevista con Los Angeles Times.

El productor ejecutivo y director primario del drama de ciencia ficción Apple TV+ está planeando actualmente su tercera temporada esperada. Pero, por primera vez, no va a dirigir ningún episodio.

En cambio, Stiller filmará una película de supervivencia de la Segunda Guerra Mundial en la primavera, que «cuenta la verdadera historia de un aviador caído en Francia ocupada y cómo se involucró con la resistencia francesa». Además, tiene producción en la próxima secuela de «Meet the Padres» «Focker-in-Law», y recientemente terminó un documental sobre sus padres, «Stiller & Meara: Nada está perdido». Se espera que lidere un drama de la industria musical en desarrollo en HBO titulado «The Band». Y según el LA Times, también quiere hacer una película basada en el podcast «Bag Man» de Rachel Maddow, sobre el escándalo de soborno que afecta al vicepresidente de Richard Nixon, Spiro Agnew.

«Estas cosas toman tiempo para unirse», Stiller Le dijo a la publicaciónnorte«Y cuanto más viejo seas, más te das cuenta de que solo tienes tanto tiempo».

«Severance» estrenó su segunda temporada en enero en medio de una gira masiva de prensa global. Con 27 nominaciones al Emmy, el thriller del lugar de trabajo se convirtió en la serie más nominada del año. Cuando la estrella de Stiller y la serie, Adam Scott, se sentó con Variedad para un Historia de portada de Emmys en mayoLa sala de escritores «Severance» estaba en marcha en Los Ángeles, con Stiller volando a la costa oeste cada 10 días más o menos para trabajar en la serie.

En su entrevista con el LA Times, Stiller también habló sobre una cena reciente que tuvo con Al Pacino, quien, según él, es un gran admirador de «Severance».

«Me encantaría trabajar con él», dijo Stiller. ¿Podría aparecer en «Severance»? Stiller dijo: «Esa no es la primera vez de la que se habla … quiero decir, nunca se sabe».