Ben Stiller, Jessica Chastain liderará la serie de Apple TV+ ‘Off Weeks’

Las piernas están posando y Jessica Chastain están adjuntos para liderar la serie limitada «The Off Weeks», que ha sido verde en verde Apple TV+.

La logline para la serie de ocho episodios establece: «Cuando el divorcio arroja la vida del profesor Gus Adler (Stiller) en el caos, lucha por mantener las cosas juntas durante las» semanas «cuando tiene la custodia de sus hijos. Pero en sus» semanas fuera de las semanas «, se está enamorando de Stella West (Chastain), una misteriosa mujer cuya llegada pone los holandeses de Gus y los Gus en el camino y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses y los holandeses de los guses. curso.»

Stiller se ejecutará a los productos ejecutivos a través de Red Hour junto a John Lesher. El ejecutivo de Chastain produce junto a Kelly Carmichael para Freckle Films. Alissa Nutting («Made for Love», «Teenage Euthansia») sirve como showrunner y productora ejecutiva. Michael Showalter, quien dirige y desarrolló el proyecto con producciones semiformales, el ejecutivo produce junto a Jordana Mollick. Paul Lee y Gabriel Fisher Ejecutivo producen para WIIP. Peter Principato, Allen Fischer y Brian Steinberg Ejecutivo producen primero para artistas. Dean Bakopoulos también se desempeña como productor ejecutivo. WIIP servirá como el estudio.

El proyecto mantiene a Stiller y Chastain en el negocio con Apple TV+. Stiller Ejecutivo produce y dirige la exitosa serie «Severance», que actualmente está preparando su tercera temporada después de la aclamación masiva y popular de las temporadas 1 y 2. También se ejecutó previamente la serie de Apple «High Desert». Chastain protagonizará la próxima serie de Apple «The Savant», que se estrena el 26 de septiembre, así como «El concesionario» de Apple junto a Adam Driver.

Mientras tanto, Showalter fue productor ejecutivo y director de la miniserie de Apple «The Shrink Next Door», protagonizada por Paul Rudd y Will Ferrell.

Esto marca uno de los pocos roles de actuación principales que Stiller ha asumido en los últimos años, ya que se ha centrado cada vez más en dirigir y producir (con gran éxito). Es mejor conocido por sus papeles en películas como «Zoolander», «Tropic Thunder» y «Hay algo sobre Mary», mientras que sus créditos recientes incluyen «Happy Gilmore 2» y «Nutcrackers». Como productor/director, ha estado detrás de espectáculos como «Severance», así como «Escape at Dannemora» y «In The Dark».

Además de «The Savant» y «The Dealer, Chastain anteriormente protagonizó la serie limitada» George and Tammy «frente a Michael Shannon, en el que interpretaron a George Jones y Tammy Wynette. Ella ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su trabajo en» The Eyes of Faye «. Sus otros roles de cine notables incluyen protagonizar «The Good Nurse», «Armageddon Time», «Molly’s Game», «Interstellar» y «Un año más violento».

