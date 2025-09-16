Ben Simmons aborda la jubilación después de los rumores de contratos de Knicks

Tla carrera de Ben Simmons ha sido nada menos que únicoy después La primera selección general número uno recibió una oferta de contrato del New York KnicksComenzó otro capítulo de su mandato de la NBA.

Según Stefan Bondy del New York PostSegún los informes, Simmons estaba «cuestionando» su futuro en la liga, ya que sigue siendo un agente libre más de dos meses y medio después de la temporada baja de la NBA.

Ahora, con rumores de jubilación que rodean el primero compañero de Joel Embiid en el Filadelfia 76ers, Simmons se dirigió directamente a su futuro. En respuesta a la cuestión de si está retirado, dijo directamente ‘No.’

Simmons pasó la temporada pasada en el Brooklyn Nets y Clippers de Los ÁngelesPromedio de cinco puntos combinados, 4.7 rebotes y 5.6 asistencias en 22 minutos por juego en 51 apariciones totales.

El futuro incierto de Simmons

En lo que va del verano, los informes sobre los planes de Simmons han sido turbios. Después de jugar su contrato con los Clippers la temporada pasada, ha estado en el mercado de agentes libres Desde que comenzó la temporada baja en julio.

Simmons estaba inicialmente vinculado a los Knicks Boston Celticsy Guerreros de Golden State Como una posible adición para los equipos esperanzados para mantenerse competitivos. Nueva York se destacó y Según se informa, le ofreció un contrato de un añocual era rechazado por la primera selección general. Los Knicks luego negaron que formalmente le ofrecieron un trato para la próxima temporada.

Como Ben Simmons decide sus próximos pasos de carrera, me dijeron que Bernie Lee ha notificado @Thenbpa que se ha retirado formalmente del libro mayor del sindicato como agente de Simmons. – Marc Stein (@thesteinline) 4 de septiembre de 2025

Posteriormente, Simmons y su agente se fue por caminos separadosprovocando los informes de que estaba cuestionando su futuro en la NBA. Ahora, con su respuesta, Ese rumor se puede poner a la cama. Sin embargo, eso no responde a dónde aterrizará Simmons a continuación.

Su desempeño y eficiencia han caído cada año desde la temporada 2020-21, su último año en Filadelfia. Después de ganar un gran problema Con los Sixers, Simmons tuvo poco impacto en sus próximos dos años y medio en Brooklyn.

Mientras lo compararon con Magic Johnson Al principio de su carrera, la falta de Simmons de ambos un La capacidad y la voluntad de disparar a los triples sigue siendo el más grande punto de adquisición de por qué su estilo de juego No encaja en la actual NBA.

A pesar de sus tres apariciones en All-Star y dos selecciones de equipos totalmente defensivos, Simmons sigue siendo una de las Los mejores agentes libres restantes en la NBA después de disipar los rumores de jubilación.

Knicks haciendo planes sin la selección anterior No. 1

Si bien el futuro de Simmons sigue siendo incierto solo un mes antes del inicio de la temporada 2025-26 de la NBA, los Knicks tienen que se adelantó Con planes no involucrante La primera selección general.

Más recientemente, Nueva York firmó Malcolm Brogdon y Landry Shamet a su lista, que fue destacado previamente por las adiciones anteriores de temporada baja de Jordan Clarkson y Guerschon Yabusele.

Junto con mantener su núcleo de Jalen Brunson, Ciudades de Karl-Anthonyy compañía juntos, los Knicks dieron Mikal Bridges un cuatro años extensión de contrato. Después de hacer intercambios masivos sobre el Pasadas temporadas Para crear uno de los Los cinco partidos más fuertes En la liga, Nueva York se ha comprometido con esos jugadores a largo plazo.

Además, la temporada baja de los Knicks comenzó con el Contratación del nuevo entrenador en jefe Mike Brown para reemplazar Tom Thibodeau. Nueva York llegó a las finales de la conferencia por primera vez en 25 años con Thibodeau al timón el año pasado, pero él fue despedido de inmediato Después de que su temporada terminó a manos del Pacers de Indiana.

Con su núcleo regresando mientras Agregando profundidad y un nuevo entrenadorNueva York espera ser Un contendiente superior en el este la próxima temporada. Simmons sigue siendo un misterio, con su futuro Probablemente no cambie Los planes de los Knicks para el futuro.