Ben Shelton vs. Karen Khachanov Final set para el jueves en Toronto

La acción semifinal del miércoles en Toronto entregó fuegos artificiales como Karen Khachanov y Ben Shelton Golpeó sus boletos para la final del National Bank Open.

En el primer partido del día, Khachanov obtuvo una victoria masiva sobre el número 3 del mundo Alexander Zverev En camino a la aparición final de su carrera de su carrera de su carrera.

En el primer set, Khachanov, quien ingresó al torneo como la semilla número 11, logró saltar a una ventaja temprana contra Zverev, asegurando un descanso en el camino hacia una victoria por 6-3 en el primer set.

En el segundo, Zverev comenzó a tener una idea de los pesados golpes de tierra de Khachanov, amenazando con romper a la mitad del set cuando Khachanov sostuvo para llevar el marcador a tres juegos.

Después de un descanso, el No. 3 del mundo pudo consolidarse y mantener, capturando el segundo set 6-4.

Con el partido atado en un set cada uno, los dos fueron a Blow para Blow, sin ninguna ventaja a pesar de un juego de ida y vuelta.

En el desempate, Khachanov pudo llegar a lo grande cuando más lo necesitaba, obteniendo su primera victoria contra Zverev desde 2019.

Después del partido, Khachanov habló sobre la victoria durante su entrevista en la cancha con Tennistvdicho:

«Tuve que cavar profundamente y hacer lo mejor que pueda, definitivamente levantar el nivel cuando tenía que ser, y creo que fue Muy exigente, muy físico, muy mental. Así que estoy extremadamente feliz de finalmente dejar que lo golpeemos después de un par de años perdiendo los fáciles, digamos, así que hoy fue muy cercano … y estoy agradecido de que las cosas salieran de mi lado al final «.

Khachanov ahora avanza a la segunda final de Masters 1000 de su carrera, después de ganar anteriormente el Rolex Paris Masters en 2018.

Ben Shelton derrota a Taylor Fritz para llegar a la primera final de la carrera 1000

En el segundo enfrentamiento de la semifinal del día, Ben Shelton derrotó a Taylor Fritz para avanzar a su primera final de Carrera Masters 1000.

En el primer set, los dos estadounidenses fueron golpeados hasta el noveno juego, cuando Shelton aseguró un descanso crucial. A pesar de las brillantes luces de su segunda semifinal de la Masters 1000 de su carrera, Shelton ganó el set 6-4, ejerciendo la presión sobre el número 4 del mundo.

Con un récord de 25-1 en partidos en los que ha tomado una ventaja única, Shelton pudo montar el impulso del primer set en un descanso temprano en el segundo, pasando a una victoria de 6-3 detrás de un juego constante en los juegos de servicio.

A lo largo del partido, el servicio de Shelton parecía ser marcado, mientras que por otro lado, Fritz luchó durante sus juegos de servicio, ganando solo el 67% de los puntos de primer servicio y el 39% de los puntos de segundo servicio.

Con su victoria, Shelton ahora alcanza un nuevo récord personal del número 7 en el mundo después de victorias consecutivas sobre los 10 mejores jugadores por primera vez en su carrera.

Shelton reflexionó sobre la victoria durante su Tennistv Entrevista en la cancha:

«Hay muchas cosas de las que estar orgullosos, y sí, vencer a los 10 topes de 10 a los topes consecutivos es enorme para mí».

Ben Shelton vs. Karen Khachanov Head-Toad & Preview

A lo largo de sus carreras, Ben Shelton y Karen Khachanov se han enfrentado solo una vez, en el Indian Wells Masters 1000 de este año en California, donde Shelton pudo asegurar una victoria en el conjunto recto 6-3, 7-5 en la ronda de 32.

Shelton luego derrotó a Brandon Nakashima en la ronda de 16 antes de finalmente caer ante Jack Draper en los cuartos de final.

Desde entonces, sin embargo, Khachanov notablemente tuvo una profunda carrera de cuartos de final en Wimbledon, junto con una carrera de semifinal en el ATP 500 en Halle.

El juego comenzará mañana a las 7:30 p.m. ET (4:30 pm PT) en la cancha central.

Con ambos jugadores en forma, será interesante ver cómo se desarrolla la final de mañana.