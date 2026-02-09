Ben Platt protagonizará el musical ‘Midnight at the Never Get’ en Londres

ganador del tony Ben Platt está listo para subir al escenario de Londres en el estreno británico de “Midnight at the Never Get”, un musical de “Cazadores de demonios KPop» compositor Mark Sonnenblick.

La producción tendrá lugar en Menier Chocolate Factory y será dirigida por Drama Desk y ganador del Tony, David Cromer (“The Band’s Visit”). Las vistas previas comienzan el 11 de julio, la noche de estreno el 20 de julio y el cierre está previsto para el 12 de septiembre.

Con libro, música y letras de Sonnenblick, quien coescribió muchas canciones del éxito de Netflix «KPop Demon Hunters» y acaba de ganar un Grammy por «Golden», «Midnight at the Never Get» está ambientada en la ciudad de Nueva York de los años 60, donde el romance de Trevor Copeland y Arthur Brightman va contra la ley.

«En su acto secreto en un club nocturno, ‘Midnight’, interpretan canciones de amor en un acto de desafío a un mundo que exige que permanezcan ocultos», dice la sinopsis del programa. «A medida que aumentan las tensiones al comienzo de un movimiento histórico, Trevor y Arthur se debaten entre su propia aventura subrepticia y la tormenta de la revolución social que se avecina».

La producción, que se estrenó por primera vez fuera de Broadway en 2018 y fue concebida por Sonnenblick, Sam Bolen y Max Friedman, ha sido reelaborada para su debut en el Reino Unido. El casting completo se anunciará en breve.

«Estoy encantado de realizar mi primera carrera completa en el escenario londinense del Menier mientras se transforma en el escenario del club nocturno de ‘The Never Get'», dijo Platt en un comunicado. «Es realmente maravilloso trabajar con Mark, que no sólo es un genio compositor, sino que también se ha convertido en un verdadero amigo. Es una pieza muy especial, mi primer musical totalmente original desde ‘Dear Evan Hansen’, y esperamos trabajar con el talentoso David Cromer, generacionalmente, para crear esta experiencia singular».

Sonnenblick añadió: «Este espectáculo significa muchísimo para mí y es un regalo volver a colaborar con Ben: es un intérprete único en una generación. No puedo esperar a que el público experimente su actuación en el hermoso e íntimo teatro del Menier. También es un gran privilegio trabajar con el brillante David Cromer mientras realizamos la pieza de nuevo para su estreno en el Reino Unido».

La reserva para “Midnight at the Never Get” se abre el 2 de marzo para los seguidores de Menier Chocolate Factory, y la reserva prioritaria regular comienza el 11 de marzo.

Mire un primer clip de Platt cantando “Mercy of Love” del programa a continuación.