Ben Johnson toma una excavación en Lions en los últimos comentarios

El Leones de Detroit están entrando en un año con nuevo coordinadores ofensivos y defensivosY su nuevo cuerpo técnico es toda la charla en la NFL. Dan Campbell tenía un personal muy unido con Ben Johnson y Aaron Glenn, pero esos días están detrás de Motor City, y ahora, Johnson y Glenn se dirigen a rivales.

Bueno, Glenn está con los Jets, que no son un rival directo de los Leones. Pero, Johnson está con el Bears de ChicagoEntonces está entrenando a un rival directo en el NFC Norte. Entonces, mientras los Detroit Lions se dirigen a su nueva temporada, cuando juegan a los Bears, será un juego extra emocionante de ver.

Ahora, tanto Campbell como Johnson se les pregunta el uno al otro en la prensa, y aunque no van a decir nada demasiado negativo, es fácil escuchar algunas excavaciones en sus comentarios. Se le preguntó a Johnson sobre su estilo de entrenamiento con los Bears y tenía una respuesta que reflejaba un poco a los Leones.

Al al entrenador de los Leones de Detroit, Ben Johnson, se le pregunta sobre los comentarios de los leones

Johnson habló con Kay Adams en el programa UP y Adams el martes 19 de agosto, y la charla se dirigió a los Leones de Detroit. El día anterior, Adams había entrevistado a los jugadores de los leones Amon-Ra St. Brown y Jahmyr Gibbsy Gibbs comentó que Al ver a los Bears, fue «divertido ver las mismas jugadas que corrimos», por lo que arrojaron una pequeña sombra a Johnson y su trabajo en la ciudad ventosa. «Con suerte, solo se ve bien durante dos semanas más», agregó St. Brown.

Entonces, se le preguntó a Johnson sobre esos comentarios. Usó la oportunidad de retroceder un poco en su antiguo equipo e insistir en que esas jugadas cambiarán cuando comience la temporada regular.

«Este es el mismo plan de juego en la pretemporada que he hecho durante los últimos cuatro años, por lo que las jugadas probablemente deberían verse iguales». Johnson dijo en el chat. «Simplemente desempolvamos un viejo [playbook] Y los muchachos salen y se ejecutan a un alto nivel en este momento «.

Agregó, una vez que entramos en la temporada, nos divertiremos un poco más ”. Entonces, Johnson tuvo una pequeña excavación en los Leones y dice que espera divertirse esta temporada.

Leones y osos en la esfera de entrenamiento

Si bien Johnson tuvo mucho éxito con los Detroit Lions, tiene algo que demostrar con los Chicago Bears. Es su primer concierto de entrenador en jefe, y se espera que entregue. Los leones registraron un impresionante 1.478 puntos bajo La ofensiva de Johnson en sus tres años en ese papel.

Aunque Johnson es nuevo, recibió algunas palabras brillantes de Cody Benjamin de CBS Sports en su cuenta de julio de entrenadores de la NFL que entran en la temporada. «Después de años como el candidato de entrenamiento más popular de la NFL, que presta todo tipo de juego agresivo de juego al cambio de los rivales de los Leones, Johnson tiene las piezas para hacer algo significativo en Chi-Town», dijo Benjamin.

En cuanto a Campbell, dijo que el entrenador «pasó de un meme ridículo a un líder envidiable cuando Brad Holmes comenzó a equiparlo con armamento All-Star» e que incluso la peor de «desamor no ha disuadido a su unidad de jugar con la autoridad de un peso pesado de la NFC».

Esperemos que los Leones puedan tener la última risa contra Johnson y los Bears llegan este otoño. Ambos equipos están listos para sus dos enfrentamientos.