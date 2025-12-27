Ben Johnson se sincera sobre Caleb Williams antes de los Bears-49ers

Jugador de ataque Caleb Williams y el Osos de chicago son la comidilla de la NFL, gracias a su entrenador en jefe de primer año Ben Johnson y el rápido ascenso del equipo a la cima de la NFC bajo su liderazgo. Ahora el equipo disfruta un regreso para los librosy fácilmente hicieron el Playoffs 2025-26 el domingo 21 de diciembresemanas antes de que fuera necesario.

El domingo 28 de diciembre, los Bears se enfrentan a otro de los equipos más fuertes de la NFC, los 49ers de San Francisco. Ver a Williams y al mariscal de campo de los 49ers, Brock Purdy, en el mismo juego será un placer para los entusiastas del fútbol, ​​ya que ambos se encuentran entre los mejores comunicadores del mundo. NFL. Los Bears tienen un récord de 11-4 antes del juego y están en la cima de la NFC Norte, mientras que los 49ers también tienen un récord 11-4 pero están detrás de los Seattle Seahawks en la NFC Oeste.

En cuanto a la racha ganadora de los Bears, Johnson y Williams están en el centro de esta remontada, pero los demás jugadores del equipo también son importantes. En declaraciones a los medios el viernes 26 de diciembre, Johnson dejó claro su opinión sobre Williams y también expresó que no pone a Williams por encima de ninguno de los otros jugadores del equipo.

Ben Johnson habla de Caleb Williams y los Chicago Bears

El viernes 26 de diciembre Johnson habló sobre el próximo partido del equipo contra los 49ers. También habló de su relación con Williams.

“Trato a Caleb como trato al resto de estos muchachos”, dijo. «Amo a todos estos muchachos y viene de un buen lugar. Sólo quiero que se conviertan en los mejores jugadores que puedan ser».

Después de la victoria del equipo sobre el empacadores El sábado 20 de diciembre, Johnson habló sobre su equipo y les dio elogios.

«Déjenme decirles algo ahora mismo, este es un grupo especial», dijo Johnson después de la victoria de los Bears. «Esto no sucede en todas partes, caballeros. Donde estamos ahora, lo que ustedes están haciendo, no es una casualidad. Son fuertes mentalmente, son fuertes físicamente y luchan los 60 minutos».

mirando el Clasificación de la división de la NFLLos Bears están en una gran posición para ganar la NFC Norte, pero necesitan seguir ganando para lograrlo, mientras que los 49ers necesitan ganar para mantenerse en la carrera con los Halcones Marinos de Seattle para tomar el primer lugar en la NFC Oeste.

Ben Johnson ha hecho milagros con los Chicago Bears

Es realmente sorprendente lo que Ben Johnson ha hecho por los Chicago Bears este año. Después de años de lucha, asumió el cargo de entrenador en jefe y ayudó a convertir al equipo en un equipo con destino a los playoffs, lo que los llevó a un cambio dramático y una identidad mucho más competitiva. Bajo su liderazgo, los Bears ya han igualado e incluso superado algunos logros que tardaron años en alcanzar bajo el régimen anterior con un sólido récord que los ha visto ganar juegos cerrados y liderar la NFC Norte.

Los instintos ofensivos y los ajustes de Johnson han provocado un crecimiento real, especialmente en el desempeño en la segunda mitad y en el éxito en los partidos cerrados, y el equipo ha jugado con una confianza y claridad que los fanáticos no habían visto en mucho tiempo. Ha sacado lo mejor de los jugadores jóvenes, ha fomentado una cultura resiliente y le ha recordado a Bears Nation lo que se siente al volver a creer. Ha sido divertido, eléctrico y muy dulce de ver.