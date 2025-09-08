Ben Johnson reflexiona sobre cómo ser despedido en Miami lo llevó a los osos

El viaje de Ben Johnson al Bears de Chicago El papel de entrenamiento en la cabeza se ha cargado con pruebas y tribulaciones.

Entonces, a pesar de que el entrenador en jefe de los Bears está en la parte superior de su oficio, refleja las cosas que llevaron a su primer juego como entrenador en jefe, el lunes contra el Vikingos de Minnesota.

Johnson, específicamente, reflexionó sobre su mandato con el Miami Dolphins Y por qué ser despedido por ellos por un período breve pero intencionado llevó a su éxito tanto con el Leones de Detroit y aterrizando con los osos.

¿Qué dijo Ben Johnson sobre ser despedido por los delfines?

Courtney Cronin de ESPN.com hizo una exposición sobre Johnson que publicó el lunes, donde hizo referencia específicamente a su mandato con los Dolphins.

Fue allí, donde se encontró con Campbell, después de que el entrenador de fines de final, el entrenador asumió como entrenador interino después de que Miami despidió al entrenador Joe Philbin a mitad de temporada.

Johnson, quien fue entrenador asistente de QBS y entrenó las alas cerradas con Campbell, fue retenido cuando Campbell fue reemplazado por Adam Gase, pero luego fue aliviado de sus deberes cuando Gase fue despedido y reemplazado por Brian Flores para la temporada 2019.

«La parte humillante era estar en la calle y ver la temporada baja de la NFL y el campo de entrenamiento sin ti». Johnson le dijo a ESPN.com.

Pero no estaba fuera de trabajo mucho. Al final del campamento de entrenamiento en 2019, fue Campbell quien trajo a Johnson, primero como entrenador de control de calidad, una degradación, antes de avanzar en la escalera en Detroit.

«No fue humillante para mí ir a Detroit y tomar una posición más baja», dijo Johnson. «Cuando te quiten el fútbol y finalmente lo recuperas, no importa en qué papel se encuentre, lo apreciará cada segundo».

¿Qué aprendió Ben Johnson mientras entrenaba en Detroit?

La mayor atención de Johnson mientras entrenaba con Dan Campbell estaba abrazando a Swagger y administrar las expectativas exorbitantes de los Leones, especialmente en una ciudad acumulada después de nunca aparecer en el Super Bowl.

«Lo que más aprendí en los últimos cuatro años llegó el año pasado, y así fue cómo manejar las altas expectativas», dijo Johnson. «Y probablemente inicialmente hubiera pensado: ‘Oye, minimizarlos y concéntrese en lo principal, concéntrese en la próxima práctica o en el próximo juego’.

«Mientras que Dan realmente los abrazó y dijo: ‘Entra, tenemos el objetivo en nuestra espalda’. Fue genial ver cómo los jugadores respondieron, porque pensé que lo manejaron muy bien.

Para los Bears, que han sido un equipo sub -.500 cuatro años consecutivos y no han ganado un juego de playoffs desde 2010, Johnson espera desarrollar esa faceta ya que tienen un buen núcleo joven, dirigido por el mariscal de campo Caleb Williams.

«Es una línea muy fina», dijo Johnson. “A veces podrías sobrepasarlo, y podría parecer arrogante o arrogante, pero preferiría hacerlo que estar inseguro o jugar lento o sin confianza.

«Es un acto de equilibrio, y es algo divertido navegar».