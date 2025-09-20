Ben Johnson pone a Braxton Jones en aviso con comentarios sobre la posición del tackle izquierdo

La línea ofensiva emite que el Bears de Chicago Se suponía que en 2024 se había dejado atrás en 2025, pero durante dos semanas, mariscal de campo de segundo año Caleb Williams está bajo fuego aún más a menudo que él fue el año pasado. Según PFF, Williams ha sido presionado En el 37.5% de sus retrocesos, dos puntos porcentuales más altos que la temporada pasada, y el principal culpable de estas luchas a lo largo de los cinco delanteros es el tackle izquierdo Braxton Jones.

La temporada pasada, Braxton Jones fue posiblemente el liniero ofensivo más confiable de Chicago, pero hasta ahora en 2025, Jones ha sido responsable de más del 40 por ciento de las presiones que ha permitido la línea ofensiva de los Bears. Ese es un número imperdonable, pero tal vez es uno por el que no deberíamos estar demasiado sorprendidos.

Hubo una razón por la cual los osos esperaron tanto tiempo para nombrar a Jones, quien es Regresando de una lesión en el tobillo que termina la temporada, el tackle izquierdo inicial después de una competencia de campamento de entrenamiento con Ozzy Trapilo, Llame a Amegadjie y Theo Benedet. Hubo preocupaciones legítimas sobre su salud que se dirigía al campamento y persistentes preguntas sobre si podría continuar mejorando y eventualmente establecerse como un tackle izquierdo de buena fe en la NFL.

Pero Braxton Jones no ha tardado mucho en perder el control del trabajo inicial que ganó hace menos de un mes. Y los comentarios recientes del entrenador en jefe de los Bears, Ben Johnson, probablemente hagan que Jones sienta el calor en un enfrentamiento de la semana 3 con el Dallas Cowboys.

«Braxton está haciendo un buen trabajo en términos de conocer el plan de juego. Creo que comenzó la primera mitad de cada juego con mucha fuerza y ​​probablemente no hemos tenido el final de la segunda mitad que hemos querido». Johnson dijo A principios de semana, según Tony Daly de 247Sports. El entrenador de la línea ofensiva de los Bears, Dan Roushar, ha observado lo mismo, diciendo: «A medida que avanzan los juegos, hemos visto una disminución en los dos primeros juegos. Tenemos que tener en cuenta eso y manejar eso mejor».

Para el punto de Ben Johnson y Dan Roushar, Kevin Fishbain del atletismo señaló que 9 de las 13 presiones Que Jones ha permitido esta temporada ha llegado en la segunda mitad de los juegos. Esto no puede soportar, y podría obligar a Ben Johnson a considerar hacer un cambio importante a lo largo de la línea ofensiva.

¿Hay una buena solución para el problema de Braxton Jones de Chicago?

El mejor La fijación para la línea ofensiva de Bears puede no ser necesariamente el más simple arreglar. La simple solución sería sacar a Braxton Jones fuera del grupo inicial y suplantarlo con Trapilo, Benedet o Amegadjie … cualquiera que sea el cuerpo técnico de los Bears se siente mejor. Pero hay una razón por la cual ese trío no pudo superar a Jones como titular durante el campamento de entrenamiento.

Trapilo comenzó fuerte, pero salió y finalmente se instaló como la copia de seguridad de Darnell Wright en el lado derecho de la línea. Amegadjie todavía no se ha desarrollado de la manera que los Bears esperaban que lo harían cuando lo seleccionaron en la tercera ronda del Draft de la NFL 2024. Benedet, aunque es una gran historia y un gran trabajador, tiene ciertas limitaciones físicas que hacen que imaginarlo como un abridor hacia abajo en la NFL sea difícil de imaginar.

Entonces, tal vez eso deja a Ben Johnson en una posición en la que los osos deciden moverse Darnell Wright al punto de aparejo izquierdo e inserte Ozzy Trapilo en el tackle derecho en este momento. Para ser justos, este iba a ser el plan para 2026 de todos modos, y mientras mover a Wright al lado opuesto de la línea a mitad de temporada es ciertamente arriesgado, una semana 5 podría abrir la puerta para que Chicago haga un movimiento tal con una semana extra de preparación para jugar.

En lo que va del año, Darnell Wright ha estado apagado. Según los números, ha sido el mejor liniero de Chicago y uno de los mejores tacleadas de toda la NFL, según Pro Football Focus.

Menos penalizaciones, Chicago #Bears RT Darnell Wright ha tenido un fuerte comienzo en el ’25. Wright en 134 Snaps a través de PFF-0 QB HITS-1 Presión-1 Sack-90.1 Pase Bloque Grado (2º) -74.5 Grado general (10) Limpie las penalizaciones y podría tener un sólido ’25 para Chicago. pic.twitter.com/dkymbiy7hj – Solo otro año Chicago: Bears (@jaychi_bears) 18 de septiembre de 2025

Ahora todo esto depende de que Trapilo esté listo para entrar en ese grupo inicial. Si lo es, entonces Ben Johnson y su personal podrían ser mejor servidos para hacer el cambio ahora antes de que sea demasiado tarde. Caleb Williams fue despedido de una liga 68 veces en 2024. No puede permitirse el lujo de tomar ese tipo de paliza nuevamente en su segunda temporada.