Ben Johnson merece más culpa que el Cairo Santos por la pérdida de Bears

Hubo innumerables razones por las que Bears de Chicago Sopló una ventaja de 11 puntos en el cuarto trimestre en casa de la visita Vikingos de Minnesota En la semana 1 de la NFL Temporada y entrenador en jefe Ben Johnson es responsable de al menos dos de ellos.

Pateador El Cairo Santos es la cabra el martes 9 de septiembre, y no es el tipo bueno como Tom Brady o Michael Jordan. Chicago Los fanáticos comenzaron a pedir la salida de Santos Desde la lista después de que se perdió un gol de campo de 50 yardas en el tercer cuarto y no pudo arrancar un saque inicial a través de la zona de anotación después de que los Bears se metieron en tres puntos (27-24) con dos minutos y dos segundos restantes en el juego. Su inicio cayó aproximadamente dos o tres yardas por debajo de donde necesitaba terminar.

Chicago tenía solo un tiempo de espera restante, y la patada de Santos permitió a los vikingos regresar hombre Ty Chandler Para sacar la pelota de la zona de anotación y correr suficiente tiempo fuera del reloj en el regreso que los Bears perdieron lo que habría sido un tiempo de espera libre en la advertencia de dos minutos.

Johnson no arrojó explícitamente a Santos debajo del autobús cuando discutió la secuencia después del concurso, sino que asignó una medida de culpa al pateador simplemente explicando los planes del equipo del equipo.

«Sí, la intención era que la pelota saliera de la zona final». Johnson dijo. «Sentimos que si lo hubiéramos expulsado de la zona de anotación y obtuvimos los tres y fuera que obtuvimos, recuperamos la pelota con alrededor de 56 segundos».

Pero Johnson cometió dos errores críticos de gestión del juego en el tramo que pusieron a los Bears en la posición desfavorable en la que se encontraron al final del cuarto trimestre, lo que finalmente condujo a una pérdida que probablemente debería haber sido una victoria en su primer juego como entrenador en jefe.

Ben Johnson lanzó un tiempo de espera sobre el mal desafío en la segunda mitad

Mike Florio, de Pro Football Talk, citó al ex mariscal de campo de la NFL y alternativa «Monday Night Football». Peyton Manning En su explicación de los dos errores cruciales que cometió Johnson.

«Los Bears anotaron con 2:02 en el reloj, y los Bears tuvieron un tiempo de espera porque desperdiciaron uno en un desafío que no deberían haber activado», Dijo Florio. «Entonces solo les quedaba uno».

Hockenson siente la pelota cuando está en el suelo. Ben Johnson y los Bears han desafiado la llamada diciendo que esto debería ser un balón suelto. pic.twitter.com/zdflf7mu7m – Califica las referencias (@rate_the_refs) 9 de septiembre de 2025

La jugada en cuestión fue un pase completo del mariscal de campo de los Vikings JJ McCarthy al ala cerrada TJ Hockenson. La rodilla de Hockenson golpeó el suelo después de la finalización, y luego los defensores de Bears se pusieron en contacto con él, lo que dejó a Hockenson y señaló el final de la jugada.

Sin embargo, la defensa sacó al fútbol de las manos de Hockenson mucho después de que la jugada estuvo muerta, lo cual es bastante evidente en el video. Sin embargo, Johnson decidió desafiar la llamada de todos modos, y esa decisión le costó a Chicago un tiempo de espera.

Ben Johnson podría haber evitado patear a Gaffe dirigiendo a El Cairo Santos que tomara una patada en la pelota, arranca la pelota de límites

El segundo error que Johnson cometió su elección de que Santos intentara arrancar la pelota a través de la parte posterior de la zona de anotación.

Santos no tiene una pierna enorme, por lo que cualquiera que vea el juego con el conocimiento de las fortalezas y debilidades del pateador sabía que pedirle que golpeara la pelota 76 yardas en el aire fuera de la camiseta de lanzamiento estaba pidiendo mucho.

Johnson tenía otras dos opciones: pruebe una patada lateral o simplemente dirija a Santos para arrancar el balón deliberadamente a través de una línea lateral u otra.

«Haces una patada lateral y … si la recuperas, no importa, no necesitas esa advertencia de dos minutos. Pero si los vikingos lo recuperan, todavía son 2:02 [on the clock]», Dijo Florio.» Manning hizo el gran punto … ¿a dónde va la pelota si Ty Chandler se rodea o si la pelota sale de la zona de anotación? Va a la [35-yard line]. ¿A dónde va la pelota si solo lo sacas de los límites deliberadamente? Va a la [40-yard line]. Esos cinco yardas no significan nada. … Los dos segundos lo significan todo. Ese fue un defecto crítico de gestión del juego tardío en el primer juego de Ben Johnson «.

Caleb Williams se perdió TD Easy to DJ Moore que habría negado la necesidad de que El Cairo Santos patee el touchback

También es justo notar que si un equipo emplea a un pateador que no puede expulsar al fútbol de la zona final al mando, esa organización puede necesitar considerar si tiene el hombre adecuado para el trabajo.

Santos todavía tiene tres años restantes en cuatro años, $ 15.6 millones Contrato que firmó en diciembre de 2023.

También es justo mencionar que Bears QB Caleb Williams Perdí un bien abierto Djome Moeure es en una cobertura soplada con más de dos minutos y medio restantes en el juego.

Si Williams hubiera golpeado a Moore en lugar de derrocarlo, Chicago habría anotado un touchdown aproximadamente 30 segundos antes de lo que lo hizo, y el inicio de Santos no habría importado.