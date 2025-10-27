Ben Johnson llama a Caleb Williams para jugar contra Ravens

La temporada 2025 está casi a la mitad de los libros, y aunque es demasiado pronto para tomar decisiones sobre qué tipo de mariscal de campo Caleb Williams Es absolutamente justo comenzar a hacer preguntas, especialmente después de su fea actuación en la Semana 8 contra el Cuervos de Baltimore.

En el ososEn la derrota por 30-16 ante los Ravens, Williams terminó con 25 de 38 para 285 yardas y una intercepción. Fue su segundo juego consecutivo sin pase de touchdown.

Pero Williams tuvo dos castigos intencionales que también se destacaron. Uno de ellos ocurrió al final de la primera mitad y obligó a un intento de gol de campo apresurado (y fallido) de 58 yardas de cairo santos.

El otro detuvo una jugada prometedora más adelante en el juego. En general, Chicago fue castigado 11 veces para 79 yardas, pero fueron los castigos intencionales de Williams lo que molestó al entrenador en jefe Ben Johnson después del juego.

El entrenador en jefe de los Bears, Ben Johnson, denuncia al mariscal de campo Caleb Williams por sanciones intencionales contra los Ravens

Cuando se le preguntó sobre la serie final de su equipo para finalizar la primera mitad, el entrenador de los Bears fue sincero y mencionó las banderas de tierra de Williams varias veces.

«Pensé que teníamos una oportunidad de sumar puntos antes de la mitad. Tuvimos una buena oportunidad de hacerlo», dijo Johnson después del partido.

«La conexión a tierra intencional ciertamente no ayudó. Así que ahora estábamos en una posición [where it was] tercero y largo sin tiempos muertos, donde sabemos que si el reloj corre y estamos por debajo de la línea de ganancia, necesitaremos sacar nuestra unidad de huracanes, nuestro equipo de goles de campo, muy rápido. Pensé que la ejecución de todo eso fue agradable, pero es un gol de campo muy largo. Es un trato de bajo porcentaje. [It’s] algo que nos gustaría evitar. Ese castigo intencional ciertamente nos perjudica”.

A Johnson también se le preguntó sobre la intercepción que lanzó Caleb. «No lo vi del todo», respondió. «Tendré que verlo en película una vez más. En mi opinión, podría haber habido otra opción a la que podríamos haber llegado».

Una mirada a Williams frente a los otros mariscales de campo en su clase de draft

Hasta la Semana 8, Williams ha lanzado para 1,636 yardas aéreas, nueve touchdowns y intercepciones y un QBR de 52.9.

Cuando comparas sus estadísticas con las de sus compañeros del draft de 2024, no se ve muy bien:

Colocado junto a ellos, Williams está en algún punto intermedio, no muy por detrás de Penix o Daniels, pero sí un paso por debajo de Maye y Nix en comando y control general.

Williams ha mostrado un crecimiento definido este año (está recibiendo muchas menos capturas y en general ha jugado bien en tercera oportunidad y al final del último cuarto), pero simplemente no parece que esté viendo el campo todavía y (deténganme si han escuchado esto antes, fanáticos de los Bears) está teniendo problemas para leer las defensas.

Lo que Williams dijo después del partido

Por su parte, Williams explicó su perspectiva sobre su primera sanción intencional antes de la mitad.

«La conexión a tierra intencional, simplemente no estábamos en la misma página con [Colston] Tierra de amor”

dijo Williams.

«Lo estaba lanzando para que escapara. Fue una ruta de elección. Esto no tiene nada que ver con Loveland; simplemente no estábamos en la misma página. Es una ruta de elección. Él tiene un par de opciones diferentes para entrar, entrar, sentarse o salir, y simplemente no estábamos en la misma página. Eso viene con las repeticiones, así que creo que a eso se reduce. También podría haber salido de los límites. [if] queremos hablar sobre cómo gestionar cosas así; eso es parte de ello”.

Quizás llegue la ejecución. Queda mucho fútbol por jugar esta temporada. Pero si Williams continúa cometiendo los mismos errores en el futuro, las cosas no serán agradables en Windy City.