Ben Johnson entra en ofensiva después del final de pretemporada

Bears de Chicago El entrenador en jefe, Ben Johnson no fue un campista feliz el viernes por la noche, después de presenciar que el equipo superó una victoria, 29-27, sobre el Jefes de Kansas City En el final de pretemporada.

Jugador de ataque, Caleb Williams Jugó el primer cuarto del juego, antes de ser subido por recién extendido respaldo, Tyson Bagent.

Williams fue el 11/15 para 113 yardas y un touchdown. Una línea de estadísticas que, a primera vista, habría mantenido al entrenador en jefe, Ben Johnson, razonablemente contento. Especialmente ya que fue seguido con Bagent 20/28 para 212 yardas y 3 touchdowns.

Sin embargo, la calidad del juego se reduce a mucho más que la línea de estadísticas final, y en esta ocasión, no en el buen sentido.

Ben Johnson cree que Bears jugó ‘fútbol realmente descuidado’ en la ofensiva

«Ofensivamente,» Ben Johnson comentó Después del juego, «las dos primeras posesiones fueron un fútbol realmente descuidado que nos ha plagado dentro y fuera del campamento hasta ahora, y desafortunadamente eso es lo que tenemos aquí esta noche».

«Es decepcionante para mí ofensivamente seguro», contó Johnson, «pensé que habíamos salido de eso … si el primer trimestre fue realmente una indicación, no es lo suficientemente bueno, así que tuvimos que mejorar en una buena noticia. Buenas noticias es que podremos mirar esta cinta y entrenarlo con nuestros muchachos y creo que está fuera de nuestro sistema con esperanza de que vaya a la temporada regular. Nos aseguramos de que nos aseguremos de que lo iniciemos esta cinta y nos entrenaremos con nuestros muchachos y creo que está fuera de nuestro sistema con la oportunidad de entrar en la temporada regular. Nos aseguramos de que nos aseguremos de que eso fuera de lo contrario y que lo iniciamos.

Parte de la frustración habrá provecho de las dos primeras unidades, lo que vio a Williams llevar al equipo a despejes consecutivos, incluida una jugada en la segunda unidad en la que la franquicia de los Bears, QB, no pudo sacar el balón durante un gran segundo segundo antes de ser golpeado por el Tackle de los Jefes de All-Pro, Chris Jones.

¿Cuál es la ventaja de la ofensiva de los Bears en 2025?

Lo más frustrante para Johnson, y también Williams, es que ambos saben que el techo para la ofensiva de Chicago podría ser legítimamente el más alto en el NFC North ya apilado.

Un posible trío de DJ Moore, 2024 novena selección general, Roma Odunzey talentoso receptor de tragamonedas de novato, Luther Burden IIIPodría ser una pesadilla absoluta para que las defensas opuestas lidies, si todos logran armarlo.

Combina eso con una doble amenaza de ala cerrada de Colston Loveland y Agricultory competencia probada en el campo con ambos Roschon Johnson y D’Andre Swift; Sin mencionar las vastas mejoras realizadas en el interior de la línea ofensiva; Y en teoría, Chicago tiene todas las capacidades de ser fácilmente una ofensiva calibre de playoffs, 10 mejores.

Queda por ver si Johnson puede aprovechar el potencial emitido por la primera selección general, y su ahora el elenco circundante ahora apilado. Pero lo único que debe estar seguro es que Johnson no representará la mediocridad ofensiva.