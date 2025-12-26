Ben Folds presenta música navideña en su gira navideña

Los álbumes navideños todavía tienen cierto estigma entre los fanáticos de artistas de mayor credibilidad. Puede ser difícil, en primer lugar, superar la expectativa de que son robos de dinero o concesiones al sentimentalismo y, en segundo lugar, idear una versión original de la música de temporada, incluso con las mejores intenciones. Si un artista se dignara embarcarse en una gira musical navideña completa, las sospechas podrían aumentar aún más. ¿Qué, aparte del oportunismo, podría ser la razón de tanta devoción por la temporada?

Así que Dios bendiga a algún que otro cantautor como Ben pliegues que ve la Navidad como una forma de escribir el tipo de canciones que normalmente escribiría, no sólo para un nuevo álbum sino para un concierto adecuado. Su gira Tis the Season, recientemente finalizada, fue una verdadera estrella navideña al iluminar el camino correcto para emprender este tipo de cosas, al igual que el álbum de material en su mayoría original que la precipitó, el maliciosamente titulado “Sleigher” de 2024. Folds trae al estado de concierto una satisfacción holístico acercamiento a la música navideña, más o menos un par de «ho’s».

Incluso antes de que Folds grabara “Sleigher”, había pruebas sólidas de que él era el hombre adecuado para la tarea. Ese fue el hecho de que ya había escrito y grabado una serie de canciones que mencionan la Navidad o las festividades de manera destacada o incidental; melodías anteriores que, combinadas con el material de “Sleigher”, fácilmente sumaban un conjunto completo, antes de llegar a cualquier número no estacional incluido como pistas extra para el bis. El más notable de ellos, como cualquier fan sabrá, es su éxito de finales de los 90, “Brick”, una balada sobre cómo llevar a la novia a abortar el 26 de diciembre. Una vez que hayas escrito eso como tu primera “canción de Navidad”, habrás establecido un excelente parámetro externo de hasta dónde estás dispuesto a estirar el género, tal como está.

En una de las dos presentaciones con entradas agotadas en el nuevo Café Nota Azuldonde estaba entre los pocos artistas que no eran de jazz contratados hasta el momento en la joven vida de ese club, Folds y su combo interpretaron naturalmente “Brick”, junto con algunas otras canciones navideñas preexistentes que tendían hacia ese borde exterior, como las novedosas canciones “Bizarre Christmas Incident” y la poco delicada titulada “Bitch Went Nutz”. Pero ser subversivo con respecto a la Navidad no es realmente lo suyo, ni lo suyo actualmente, de todos modos. Y el álbum “Sleigher”, a pesar de su nombre irreverente, tiende más hacia el centro, con canciones serias que no temen al menos rozar el sentimiento, si no entregarse a él, incluso si el sentimiento es la soledad. En el transcurso general del set, Folds pudo interpretar la Navidad como comedia, pero la mayoría de las veces buscó algo más serio, hasta cubrir a Mel Torme y Vince Guaraldi sin disculparse.

Desde el principio, explicó por qué llegó a ver la temporada como un escenario significativo para canciones originales.

«Me gustan las buenas rimas, y por eso supongo que me molesté en escribir un álbum navideño completo, además de algunas otras canciones en el pasado», le dijo a la audiencia de Blue Note. «Había canciones navideñas y un montón de canciones que lo mencionan» en su catálogo, «y creo que la razón es que es omnipresente una vez al año. Es una festividad tan intimidante que se apodera de todo. Es una festividad que es demasiado grande para fracasar. Y es la misma mierda todos los años. Son los mismos colores, las mismas vistas, sonidos, canciones, todo… los mismos anuncios… Y ese es el regalo».

Tendría que dar más explicaciones y lo hizo.

«Porque cuando todo es igual y se siente como una continuación de ayer, que fue 2024, y el día anterior fue Navidad de 2023, lo único que ha cambiado eres tú. Y creo que esa es la razón por la que me ha interesado el tema. Podrías estar en una cena de Navidad y darte cuenta de que hace solo dos días en Navidad, había un par de personas que solían estar aquí y que ya no están aquí. Y luego estás sentado y hablando con sobrinos que Ni siquiera estuvieron aquí hace un par de días, y ahora están calvos y te cuentan sobre su quiebra. Es una locura, tener eso como marcador lo convierte en una locura. rima. Para eso sirve una rima. Está al final de una frase o de un pareado para que suene igual. Todo parece que debería ser igual, pero es un poco diferente; De hecho aprendiste algo en las últimas 10 sílabas”.

Con eso, pasó a “Christmas Time Rhyme”, que, como explicó, originalmente se suponía que sería la canción principal de su álbum navideño del año pasado, antes de “Pensé en ‘Sleigher’ y pensé: ‘Hombre, tengo que usar eso. Eso es mejor'». Es una hermosa canción que rastrea esos nobles pensamientos sobre los pensamientos cíclicos y el tiempo que se acelera y desacelera y nos devuelve a donde estábamos, iguales y diferentes. Y también deja esa poesía a un lado para ir al grano: “Momentos preciosos como estos, significan muchísimo para mí.

/ Escuchen, todos ustedes son unos malditos monstruos, pero somos familia / Así que hacemos lo que sea necesario para estar en un solo lugar, aunque sea por un día”.

Junto con las versiones más familiares que también salpicaron su presentación, Folds presentó a su audiencia “You Don’t Have to Be a Santa Claus (When Christmas Comes Around)”, un tema antiguo bastante oscuro que se remonta al menos a 1955, cuando los Mills Brothers lo grabaron. (Folds dijo que fue escrito durante la Gran Depresión). «Pensé que podría ser relevante en estos días porque se trata de cómo se podría pensar en ayudar a alguien en otros días además de Navidad, y eso en ese momento era una declaración controvertida, como lo es ahora, para ayudar a alguien más».

Más cerca de casa, abordó lo que es estar verdaderamente solitario en Navidad, o al menos sin la compañía de una mascota, con su «Maurice» original, escrita en Nashville en «uno de esos vecindarios suburbanos en los que todo parece igual y que no son tan inspiradores. Y todos los vecinos tenían exactamente las mismas decoraciones navideñas en su patio delantero: un Papá Noel inflable de aproximadamente dos pisos de alto y un reno inflable al lado; cada casa de la calle casi tenía lo mismo «Maurice odiaba a los renos. Les decía tantas cosas inapropiadas en su idioma de reno… Nuestro jardín estaba justo al lado de la I-40, que también sale aquí. Y Maurice cavaba agujeros en la nieve, y me imaginé que estaba tratando de cavar un camino».

Las canciones más divertidas del pasado tenían sus propias historias. “Bitch Went Nutz” trataba sobre un abogado joven y conservador en ascenso que invitaba a un barista liberal a ser su cita en la fiesta de Navidad de la oficina, solo para que ella terminara en una discusión política a gritos con sus colegas de derecha. “Bizarre Christmas Incident” fue escrito como su primer intento equivocado de crear un tema para los títulos finales de “How the Grinch Stole Christmas”; deleitó a la audiencia de Blue Note con la historia de lo horrorizado que estaba el supervisor musical cuando la entregó: «Ben Folds, es una maldita película para niños. ¡No se la mostraré a Ron Howard!». Luego siguió eso en concierto con la canción mucho más apropiada que interpretó en las siguientes 24 horas y que llegó con éxito a la película, “Lonely Christmas Eve”.

Lo más lastimero fue una canción que coescribió con Nick Hornby, “Picture Window”, sobre el célebre novelista y su esposa pasando la víspera de Año Nuevo con su hijo con una enfermedad crónica en una habitación de un hospital de Londres. El estribillo: «¿Sabes lo que es la esperanza? / La esperanza es un bastardo, la esperanza es una mentirosa, una trampa y una provocación / La esperanza se acerca a ti / Patea su trasero / No tengo lugar en días como estos». La temporada navideña no puede ser más aleccionadora que eso, a pesar del mínimo de bebida del Blue Note.

¿Qué haces después de ese espectro completo de comida navideña que cantar “La canción de Navidad”? Además, vienen los bises, castañas fuera de temporada de su propio catálogo, como “Philosophy”, de su época de Ben Folds, más tecleada, antes de regresar a Charlie Brown con “Christmas Time Is Here”, cantada por su compañera de dueto Lindsey Craft, para enviar a la audiencia a la tranquilidad con una nota de tranquilidad.

Folds sigue siendo uno de nuestros compositores más confiables, por lo que no sorprende que su material navideño sea tan sólido como el resto y que él, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, reconozca que el hambre de la audiencia masiva por canciones de temporada es algo que vale la pena saciar. Porque, al menos, representa una duodécima parte de nuestras vidas, más o menos. Tiene una canción llamada “Sleepwalking Through Christmas”, pero es mérito suyo que no sea sonámbulo durante la tarea de idear estas cosas. Esperamos «Sleigher 2» y una temporada de giras perenne.