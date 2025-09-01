Bem Si de repente retrasó el DPR hoy, la razón resultó …

JacartaVIVA – El gran plan de acción iniciado por el organismo ejecutivo Alumno En toda Indonesia (Bien) El populista de hoy, martes 2 de septiembre de 2025 fue cancelado oficialmente.

Leer también: El jefe de la policía nacional abrió la voz sobre los estudiantes de Amikom murió durante una manifestación caótica, ¿realmente las autoridades lo superaron?



No porque sea lento, sino por la condición de Yakarta, que hace cada vez más caliente después de los disturbios. Coordinador del Bem Si Si Popular, Muhammad Ikram, enfatizó que el movimiento se tomó para mantener en orden aspiración Los estudiantes no están dispersos en una atmósfera caótica.

«Ver las condiciones en región Yakarta y algunas áreas que son cada vez más abstractas y no conducidas debido a los muchos disturbios, es una acción que está lejos de nuestras esperanzas «, dijo.

Leer también: Se le pidió al tni-polri que estuvieran firmemente a los perpetradores de la destrucción y el saqueo, pero no lo atrapen mal



 

Junta Ejecutiva de Estudiantes de Banten (BEM)

 

Junta Ejecutiva de Estudiantes de Banten (BEM)

Leer también: Lista de 6 víctimas asesinadas debido a manifestaciones caóticas en varias regiones, la vida de los estudiantes a Ojol



Aun así, Ikram se aseguró de que los estudiantes no tuvieran miedo. El aplazamiento de la acción se llama solo un paso atrás táctica para preparar un avance más fuerte en el impulso correcto.

«En lugar de eso, elegimos dar un paso atrás y asegurarnos de que todavía habrá acción en el momento adecuado para transmitir bien estas aspiraciones y disturbios», dijo.

Anteriormente, Bem Si Popyatan había calentado al público a través de anuncios en la cuenta de X Social Media. La acción titulada ‘Indonesia C (Gold) Volumen II’ trajo 11 demandas principales, incluida la insistencia de que el Parlamento ratificó inmediatamente el proyecto de ley de privación de activos.