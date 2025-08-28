Bella Ramsey le dice a Last of Us Haters que no vea la temporada 3

Bella Ramseyquien está protagonizado como Ellie en la exitosa serie de videojuegos de HBO «El último de nosotros«Se enfrenta a algunos de los críticos en línea más vocales de la temporada 2, que se emitieron en HBO a principios de este año y está listo para varios Emmy el próximo mes.

La temporada 2 de «The Last of Us» relató los eventos de la exitosa secuela de videojuegos «The Last of Us Part II», que tenía su propia parte de los que odian. Tanto el programa como el videojuego recibieron una reacción violenta por el brutal asesinato del personaje principal Joel (interpretado en la televisión de Pedro Pascal) del nuevo antagonista Abby (Kaitlyn Dever) temprano en la historia y la interpretación de la relación del mismo sexo de Ellie con Dina (Isabela Merced). Trolls en línea revisión de la temporada 2 en línea y publicó comentarios homofóbicos en las redes sociales.

Cuando se le preguntó sobre los «críticos más fuertes» de la temporada, Ramsey dijo en el podcast «The Premioist» (a través de Gamesradar) que «intentaron dirigirse tanto como pude».

«Porque no hay nada que pueda hacer al respecto de todos modos. El programa está fuera. No hay nada que se pueda cambiar o alterar. Así que estoy como, en realidad no tiene ningún punto en leer o mirar nada», dijo Ramsey. «Por supuesto, la gente tiene derecho a sus opiniones. Pero no afecta el programa, no afecta cómo el programa continúa ni nada de ninguna manera. Son cosas muy separadas para mí. Así que no, simplemente no me involucro».

Ramsey también les dijo a los que odian que pueden omitir la próxima temporada 3: «No tienes que verlo. Si lo odias tanto, el juego existe. Puedes jugar el juego nuevamente. Si quieres verlo, espero que lo disfrutes».

Al igual que la primera mitad del videojuego «Last of Us Part II», la temporada 2 terminó en un cliffhanger ya que Ellie es emboscada por un abby que come armas. Los fanáticos que no hayan jugado el juego tendrán que esperar hasta la temporada 3 para descubrir qué sucede después, pero la temporada se verá muy diferente como lo hará Abby de Dever ser el nuevo personaje principal.

El showrunner y el cocreador Craig Mazin confirmó en un evento reciente de Emmy FYC de que Dever será la estrella de la temporada 3: «No puedo creer que nos permitan estructurar la serie de esta manera, lo que significa que acabamos de terminar la temporada 2, y la temporada 3 será protagonista, alerta de spoiler-Kaitlyn». Mazin también será el único showrunner En la temporada 3 después de que Neil Druckmann, quien co-creó los videojuegos, renunció para concentrarse en su compañía de videojuegos Naughty Dog.

Ramsey está listo para la mejor actriz principal en un drama en los premios Emmy del próximo mes, además de Pascal como actor principal y la serie en general para un drama sobresaliente.