Bella Ramsey en Spider-Man, película con Pedro Pascal

Bella Ramsey tiene una idea de lo que les gustaría hacer a continuación con Pedro Pascal después de la muerte de su personaje, Joel, en la segunda temporada de «El El último de nosotros. «

«Creo que tal vez como una película de atracos donde estamos robando un banco juntos», me dijo Ramsey el domingo en el evento de nominados de HBO Emmys en Hollywood.

Ramsey dijo que lo son, ¡no es una sorpresa! – Más frecuentemente preguntado sobre Pascal. «Es, ‘¿Cómo está Pedro Pascal? ¿Es tan agradable como parece?'», Dijo Ramsey. «Eso es principalmente lo que la gente me pregunta, y la respuesta es: ‘Sí’ … Él está aquí y no lo he visto en tanto tiempo. Estoy mirando a su alrededor, tratando de encontrarlo».

Agregaron: «La mayoría de nuestros textos consisten en ‘¿En qué parte del mundo estás? Estoy aquí, ¿estás allí? Oh, nos acabamos de extrañar'».

Talk también recurrió a los superhéroes debido al reciente trabajo de Pascal en «The Fantastic Four: First Steps».

«No llamaste [Pascal] ¿Y dices que querías estar en la próxima película de MCU? Yo pregunté.

«No sé sobre eso», dijo Ramsey, y agregó: «Podría ser Araña. Sin embargo, Tom Holland hizo un gran trabajo. Entonces, tal vez necesiten hacer un nuevo [superhero] para mí.»

Ramsey es en realidad un novato para las películas de superhéroes. Solo han visto uno, una película de Andrew Garfield «Spider-Man»: «Fue la primera vez que vi una película de Marvel, y eso fue hace dos meses, tres meses».

¿Qué pensaron? «Increíble», dijo Ramsey. «Me encantó».

Ramsey es nominado para un Emmy por segunda vez en tantos años por su trabajo como Ellie en «The Last of Us». La serie entra en la noche de Emmy el 14 de septiembre con 17 nominaciones.

Ramsey dijo que no tienen guiones ni saben cuando la filmación comienza para la temporada 3.

Para obtener más información de Ramsey, consulte el video de arriba.