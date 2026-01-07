Béla Fleck se retira del espectáculo del Kennedy Center tras el cambio de nombre de Trump

Béla Fleck es el último para unirse a la creciente lista de artistas que se han retirado de actuar en el John F. Centro Kennedy para las Artes Escénicas a raíz de que Donald Trump agregara su nombre al lugar.

El banjo actuaría con la Orquesta Sinfónica Nacional los días 19, 21 y 22 de febrero para el estreno mundial de “American Mosaic”, descrito en el sitio web del Centro como “una verdadera celebración de la música estadounidense”. Pero Fleck recurrió a las redes sociales el martes para explicar que las implicaciones políticas de aparecer en el lugar han tenido prioridad sobre la música misma.

«Me he retirado de mi próxima actuación con la NSO en el Kennedy Center», escribió Fleck. «Actuar allí se ha vuelto cargado y político, en una institución donde la atención debería estar en la música. Espero tocar con la NSO en otro momento en el futuro, cuando juntos podamos compartir y celebrar el arte».

El Centro actualizado la lista de conciertos con una nota reconociendo la decisión de Fleck de no actuar. “Debido a problemas personales, Béla Fleck lamentablemente tiene que retirarse de sus presentaciones con la Orquesta Sinfónica Nacional”, se lee en la nota, que agrega que “American Mosaic” ahora contará con el clarinete principal de NSO, Ling Ma, interpretando el Concierto para clarinete de Aaron Copland.

Fleck es uno de los muchos artistas que recientemente cancelaron su aparición en el Centro, incluidos algunos que se retiraron después de que se agregó el nombre de Trump junto al de John F. Kennedy en el lugar. La semana pasada, el compositor Stephen Schwartz dijo que no participaría en un programa que lo destacara en el Centro, afirmando: «Ya no representa el lugar apolítico para la libre expresión artística para el que fue fundado» y que «no hay manera de que ponga un pie en él ahora». A finales de 2025, dos actos más – el veterano septeto de jazz The Cookers y el grupo de danza Dog Varone and Dancers – cancelaron sus actuaciones.