Bekap Chi Yu Jen y Alwi Farhan aseguran entradas para la final del Masters de Indonesia 2026

Jacarta – individuales masculinos de Indonesia, Alwi Farhanasegurando un paso hacia la cima del partido Maestros de Indonesia 2026 tras derrotar al representante taiwanés Chi Yu Jen en semifinales. Jugando en Istora Senayan, Yakarta, Alwi pareció dominante y ganó dos juegos consecutivos con un marcador de 21-11, 21-12.

Desde el inicio del partido, Alwi mostró un juego agresivo y confiado. El pleno apoyo público de Istora ha hecho que el joven jugador de bádminton indonesio tenga más libertad para desarrollar su juego rápido. Los golpes bruscos y la colocación precisa del balón hicieron que a Chi Yu Jen le resultara difícil escapar de la presión.

En el primer juego, Alwi inmediatamente tomó una gran ventaja y cerró el descanso con una cómoda ventaja. Chi Yu Jen intentó frenar el ritmo, pero Alwi se mantuvo constante y aseguró el primer juego con un marcador aplastante de 21-11.

Al entrar en el segundo juego, el escenario del partido no cambió mucho. Alwi continuó controlando el rally y obligó a Chi Yu Jen a cometer a menudo sus propios errores. Sin dejar muchos huecos, Alwi consiguió una victoria por 21-12 y se aseguró el billete a la final.

Esta victoria es especial para Alwi Farhan. Además de ser su primera final en el Masters de Indonesia, este partido de primer nivel también fue la primera final de Alwi en el nivel BWF World Tour Super 500. Este logro es una fuerte señal del resurgimiento del sector individual masculino de Indonesia en torneos prestigiosos.

A través de la carga oficial de PBSI, Alwi recibió muchos elogios por su sólido desempeño y mentalidad competitiva. Se dice que tuvo un desempeño impecable y supo responder a la presión como anfitrión con una actuación convincente.

en la final Maestros de Indonesia 2026Alwi Farhan tiene la oportunidad de hacer una nueva historia. Con el pleno apoyo del público de Istora, hay grandes esperanzas de que pueda llegar más lejos y presentar un título de campeón para Indonesia.