¡Bejat! 2 Abuelo en Bogor Cabuli 2 Bocah, modelamente lo hace.

Yakarta, Viva – Dos Niños 8 y 9 años en Ciampea, Bogor Mosado por dos BAK con las iniciales WS (65) y MR (68). Ambos han sido arrestados

Leer también: Los trágicos segundos de la madre en el norte de Yakarta fueron asesinados por Innova, el niño llorando histéricamente: ‘Mi madre es’



«La policía de Bogor logró asegurar a dos hombres mayores que eran sospechosos de cometer delitos penales de menores», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, el Comisionado de Policía Hendra Rochmawan, citado el lunes 22 de septiembre de 2025.



Ilustración de víctimas de abuso sexual

Leer también: El triángulo amoroso en cilincing terminó la muerte, un joven de 19 años fue asesinado apuñalado después de desafiar al rival a través de WA



Ellos dos jugar En julio de 2025. En ese momento víctima está jugando en un jardín. Luego se invitó a la víctima a ingresar a un RP Saung y atrajo. 5,000. Entonces la víctima fue tocada por sus genitales por la fuerza.

«Las víctimas se vieron obligadas a cometer actos obscenos», dijo.

Leer también: BNPB: No hubo víctimas del terremoto de Nabire



En pocas palabras, el caso fue revelado después de que los padres de la víctima informaron. Mientras tanto, segundo abuelo Esto está sujeto al Artículo 82 junto con el Artículo 76E de RI Law Número 35 de 2014 en relación con la protección del niño con un encarcelamiento máximo de 15 años y una multa máxima de RP5 mil millones.

«Contra los perpetradores, tomaremos medidas firmes de acuerdo con la ley aplicable», dijo nuevamente.