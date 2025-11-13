Behr Paint demandada por el uso de ‘Paint It Black’ de los Rolling Stones

ABCCO Records, que posee los derechos del grabaciones maestras de los Rolling Stones hasta 1970, ha demandado a Behr Paint, alegando infracción de derechos de autor por el uso de la canción del grupo de 1966 “Paint It, Black” en uno de sus comerciales en línea.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de California, División Sur, y obtenida por Variedad, alega que «Behr, sin la autorización de ABKCO, sin compensar a ABKCO y para su exclusivo beneficio comercial, reprodujo, distribuyó, interpretó públicamente, transmitió, preparó un trabajo derivado que incorporaba y explotó de otro modo la grabación de ABKCO en un anuncio comercial para promover los productos y negocios de BEHR».

Añade: «Behr es una corporación sofisticada y multimillonaria que, basándose en información y creencias, habitualmente otorga licencias de música grabada para sus comerciales, pero inexplicablemente decidió en este caso no solicitar una licencia para ‘Paint It, Black'».

Como resultado, ABKCO solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificados. El anuncio parece haber sido eliminado del sólido archivo de Instagram de Behr, aunque versiones no oficiales se puede encontrar en línea.

William Pittenger, asesor general de ABKCO, señaló: «El tipo de uso comercial explotado por Behr se somete a uno de los niveles más altos de escrutinio en el mundo de las licencias musicales y conlleva algunas de las tarifas de licencia más sustanciales. Debido a la decisión de Behr de no solicitar ni obtener la licencia necesaria, esta asociación de marca comercial se ha impuesto a ABKCO y a los artistas sin ninguna contraprestación o compensación».

El anuncio en línea, publicado en la cuenta oficial de Instagram de Behr, muestra una casa pintada no de negro sino de un color verde grisáceo mientras suena la canción. En una versión del clip que se encuentra en Instagram, se escucha un breve fragmento de diálogo de la película de Martin Scorsese de 1989 “Goodfellas”, que incluye la canción.

“Paint It, Black”, que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en 1966, es uno de los mayores éxitos del grupo, aunque su letra, escrita desde la perspectiva de una persona cuya perspectiva es tan oscura que quiere pintarlo todo de negro, es inusual para un anuncio con un tono optimista.

ABKCO, que fue fundada por el fallecido ex gerente comercial de los Stones y los Beatles, Allen Klein, tiene una larga historia de protección agresiva de los derechos de autor que posee y supervisa. Quizás el más famoso fue el de El éxito de Verve de 1997, “Bittersweet Symphony”, que muestra una porción de cinco segundos de una versión de la canción de los Stones «The Last Time» de la orquesta de Andrew Loog Oldham. Los Stones habían acordado licenciar el segmento a cambio del 50 por ciento de las regalías, pero ABKCO afirmó que el clip era más largo y violaba el acuerdo. Presentó un exitoso caso de plagio que resultó en que Verve renunciara a todas las regalías y derechos de publicación de ABKCO, y el crédito de la canción volvió a ser de Jagger y Richards. Sin embargo, esta decisión se revirtió en 2019 cuando los dos Stones cedieron la publicación de “Bittersweet Symphony” al líder de Verve, Richard Ashcroft, permitiendo que todas las regalías futuras fueran para él.

ABKCO está representada por Benjamin S. Akley y Shamar Toms-Anthony del bufete de abogados Pryor Cashman LLP.