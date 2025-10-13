Beed: hombre de 72 años asesinado por disputa de propiedad, seis miembros de su familia detenidos







Seis personas fueron arrestadas por el presunto asesinato de sus familiares de 72 años por una disputa de propiedad en Maharastra`s distrito de Beed, dijo el lunes un oficial de policía, informó el PTI.

El fallecido fue identificado como Chhabu Devkar, residente de Loni (Syedmeer) en Ashti tehsil en Beed.

Murió después de que sus tres sobrinos y sus esposas lo atacaran el sábado por la noche con una hoz y barras de hierro, dijo el funcionario de la comisaría de Ambhora.

«Los miembros de la familia han estado envueltos en una disputa sobre el muro fronterizo y el oleoducto durante varios días. Una de esas discusiones terminó en un ataque fatal contra Devkar. Sufrió heridas graves en el incidente. Devkar fue trasladado de urgencia al hospital Ahilyanagar el domingo por la tarde, donde murió. Su hijo también fue agredido durante el ataque. El asunto se está investigando más a fondo», dijo el funcionario, según el PTI.

La policía registró un caso y arrestó a seis personas en el asunto, policía dijo el funcionario.

Los arrestados en el caso fueron identificados como Ramdas Devkar, Rahul Devkar y Santosh Devkar, junto con sus esposas Kavita Devkar, Manisha Devkar y Lata Devkar, agregó, informó la agencia de noticias.

Mientras tanto, en otro incidente, un granjero de 36 años fue presuntamente mutilado hasta la muerte por un leopardo en una aldea del distrito de Beed, dijeron funcionarios de policía el lunes, informó el PTI.

El incidente ocurrió en el área de Bavi-Darewadi en Ashti tehsil el domingo, cuando la víctima había llevado su ganado a pastar, dijeron.

Rajendra Vishwanath Golhar, residente de la aldea de Bavi, había ido a su granja a pastar su ganado por la mañana y no regresó a casa, dijo un funcionario.

Ante la sospecha de un ataque de leopardo, los aldeanos alertaron al departamento forestal y a las autoridades locales, y se lanzó una operación de búsqueda, dijo.

El cuerpo medio devorado de Golhar fue encontrado en el campo, lo que confirma que fue atacado por un leopardodijo el oficial forestal Amol Munde, y agregó que se espera el informe post-mortem.

La policía y las autoridades forestales han instado a los residentes a evitar aventurarse solos después del anochecer y han iniciado medidas para aumentar las patrullas y campañas de concientización en casi 15 pueblos circundantes.

(con entradas PTI)





Fuente