Bedu reveló la causa del divorcio de la esposa, Tasya Farasya hizo una sorprendente confesión

Yakarta, Viva – Bedu Lo que finalmente abrió el sonido sobre los problemas que ocurrieron en el hogar, aparentemente encendió la curiosidad del lector, para entregar esta noticia como la más popular en el canal del espectáculo.

Leer también: Los internautas de amor, Tasya Farasya hicieron una sorprendente confesión sobre el divorcio



Tasya farasya Los que escribieron sátira para Ahmad Assegaf mientras subían una foto del esposo también vislumbraron. Sin mencionar a Olla Ramlan, que aparentemente estuvo desesperado por terminar con la vida.

¿Quieres leer las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el sábado 27 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Leer también: Oración o sátira? Estos son 5 mensajes ocultos Tasya Farasya para su esposo en medio del proceso de divorcio



Finalmente, divorciado, Bedu reveló los problemas que ocurrieron en el hogar

Leer también: Subir una foto de su esposo, Tasya Farasya escribió una sátira de oración



El comediante Bedu finalmente abrió su voz sobre la noticia de su divorcio con su esposa, Irma Kartika Anggraeni. El hogar que han vivido durante 15 años aparentemente ya no se puede mantener.

El hombre cuyo nombre real es Bedu Tohar se ha presentado oficialmente el divorcio ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 22 de septiembre de 2025. Esto estaba justificado cuando fue recibido por el equipo de medios.

Leer más aquí.

Subir una foto de su esposo, Tasya Farasya escribió una sátira de oración



Ahmad Assegaf y Tasya Farasya.

El hogar de la influencia de belleza Tasya Farasya con Ahmad Assegaf es cada vez más una preocupación pública. Después de demandar oficialmente el divorcio del esposo en la Corte Religiosa del Sur de Yakarta, Tasya ahora vuelve a ser horrendo en el universo virtual a través de su última carga en las redes sociales.

A través de la exclusiva de Instagram, la cuenta cargada cargada de Tasya @exclusivetimnasartis muestra un retrato de Ahmad Assegaf. Sin embargo, no fue su foto la que llamó la atención, sino la escritura de la oración que había fijado en la declaración de la carga.

Leer más aquí.

Entiendo la razón por la cual Olla Ramlan quiere terminar con la vida: la gente no sabe el dolor …

Olla Ramlan, una figura que se sabe que siempre muestra una imagen feliz, alegre y risa de la risa frente a la cámara y las redes sociales, ahora abre su velo oscuro que sorprende al público.

Olla admitió abiertamente que había estado en el punto más bajo de su vida tres veces con la intención de terminar su vida.

Leer más aquí.

Los internautas de amor, Tasya Farasya hicieron una sorprendente confesión sobre el divorcio

El divorcio entre Tasya Farasya y Ahmad Assegaf volvió a un sinónimo después de un nuevo reconocimiento del influencer de belleza. Tasya declaró abiertamente que ella fue la que le pidió a su esposo que se divorciara.

Esto se reveló a través de la captura de pantalla de los comentarios de Tasya sobre Tiktok, que luego fue replanteado por la cuenta @exclusivetimnasArtist. En una respuesta a un internautor, Tasya afirmó que quería seguir siguiendo las reglas islámicas relacionadas con el proceso de divorcio.

Leer más aquí.